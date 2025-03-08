AB Türkiye Delegasyonu'nun 8 Mart Kadınlar Günü Resepsiyonu'nda Tanıtılan Ceıd Raporunda Yerel Yönetimlerde Kadının Artan Etkisine Dikkat Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Türkiye Delegasyonu'nun 8 Mart Kadınlar Günü Resepsiyonu'nda Tanıtılan Ceıd Raporunda Yerel Yönetimlerde Kadının Artan Etkisine Dikkat Çekildi

8 Mart Kadınlar Günü için Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski’nin katılımıyla düzenlenen resepsiyonda Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin (CEID) hazırladığı Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Raporu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. CEID’in kapsamlı raporunda yerel yönetimlerde kadın yöneticilerin sayısındaki artışa da dikkat çekiliyor.

08.03.2025 00:18  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - 8 Mart Kadınlar Günü için Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'nin katılımıyla düzenlenen resepsiyonda Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin (CEID) hazırladığı Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Raporu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. CEID'in kapsamlı raporunda yerel yönetimlerde kadın yöneticilerin sayısındaki artışa da dikkat çekiliyor.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, 8 Mart Kadınlar Günü için Ankara'da Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'nin de katılımıyla bir resepsiyon düzenledi. Ossowski yaptığı açılış konuşmasında " Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl önce kadın haklarının tesis edilmesi ve teşvik edilmesinin önemli sütunlarından biri oldu" dedi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Kısaca üç noktaya değinmek istiyorum. İlk olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği hala karşılanmamış bir hedef olmaya devam ediyor ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden çok uzak. Dünyanın birçok yerinde ilerleme yavaşlıyor, hatta bazı yerlerde haklar geriliyor. Zorluklar artıyor; temel haklar, özellikle kadınların cinsel ve üreme hakları üzerindeki baskılar giderek artıyor. Sağlık hizmetlerine ve eğitime erişim azalıyor ve kadın haklarına dair retorik sorgulamalar yaygınlaşıyor. Bu aynı zamanda, milyonlarca kadın ve kız çocuğunun günlük hayatını ve çalışma koşullarını şekillendiriyor. İşte bu yüzden harekete geçmeyi hızlandırmalıyız. İvme önemlidir, aciliyet önemlidir, her gecikme fırsatlara, haklara ve hayatlara mal olur.

İkinci olarak, Avrupa Birliği uzun süredir toplumsal cinsiyet eşitliğini temel bir değer olarak hem üye ülkelerinde hem de küresel ortaklıklarında destekleyen bir güç olmuştur. Demokrasini bir sütunu olan toplumsal cinsiyet eşitliği, istikrarı, direnci ve kapsayıcılığı güçlendirir… Türkiye'nin kadın haklarını ilerletme konusunda uzun bir geçmişi var. 1930'larda kadınlara oy kullanma ve seçilme hakkı vererek birçok ülkeden önce bu alanda adımlar attı. Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl önce kadın haklarının tesis edilmesi ve teşvik edilmesinin önemli sütunlarından biri oldu. Ancak bu erken başarılarına rağmen, toplumsal cinsiyet eşitliği hala bir zorluk. Birleşmiş Milletler Türkiye, yakın zamanda depremden etkilenen bölgelerde artan çocuk evlilikleri ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin birçok kızı risk altına soktuğuna dair endişelerini dile getirdi.

Son olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak sadece doğru olanı yapmak değil, aynı zamanda daha güçlü ekonomiler ve toplumlar için akıllıca olan adımdır. Kadınlar ve erkekler için eşit fırsatları benimseyen toplumlar, azalan iş gücü ve beceri açıklarından, düşük sosyal maliyetlerden ve daha güçlü ekonomilerden faydalanır. Kadınlar güçlendiğinde toplumlar gelişir, ekonomiler büyür ve demokrasiler güçlenir. Türkiye, tüm ülkeler gibi, toplumdaki kadınların tam potansiyelini açığa çıkarmaktan büyük kazanç sağlayacaktır. Basit çözümler olmasa da, ilerlemenin yolu nettir: Değişim hepimizi kapsar; hükümetleri, işletmeleri, sivil toplumu ve bireyleri. Bu değişim, bağlantı kurduğumuzda, sesimizi paylaştığımızda, eskimiş toplumsal normlara meydan okuduğumuzda ve sistemik engelleri aşan politikaları teşvik ettiğimizde gerçekleşir."

Resepsiyona Litvanya, Estonya, İrlanda, Portekiz, Slovakya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve İsveç'in Ankara büyükelçileri de katıldı.

Resepsiyon'da CEID tarafından hazırlanan Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Raporu'nun tanıtım toplantısı da gerçekleştirildi. Raporun tanıtımını Doç. Dr. Emel Memiş, Doc Dr. İlknur Yüksel Kaplanoğlu, Doç. Dr. Gonca Kızılırmak Işık ve İlker Şener yaptı. CEID'in kapsamlı raporu, deprem bölgesindeki kadınların güvenlik ihtiyaçlarındaki artışa dikkat çekerken yerel yönetimlerde artan kadın temsiliyetinin de altını çizdi.

Şener, yerel yönetimlerde kadın temsilinin arttığını şu sözlerler ifade etti: "2019 yılında sadece 3 tane kadın büyükşehir belediye başkanı varken 2025'te bu sayı 5'e yükseldi. İlçe belediyelerinde, il belediyelerinde oran yüzde 3.9'dan yüzde 7.3'e çıktı. En düşük oran beldelerde ve Türkiye'de merkezden yerele doğru gittikçe kadın temsiliyetinin azaldığını söylemek gerekiyor.

Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak; Belediye olarak sığınma evinize biri geldiğinde sığınma evine yönlendiremiyorsunuz. Önce ŞÖNİM'e göndermeniz gerekiyor, ŞÖNİM karar veriyor ve böylelikle belediyelerin alternatif sığınma modeli oluşturmasının da aslında önünde önemli bir engel teşkil ediyor… Türkiye'de nüfusu yün bini geçen belediyeler sığınma evi açmak zorundalar, ama 30 büyükşehir belediyesinden sadece 10'u sığınma evi açmış. Bu belediyelerin nüfusu 750 binin üzerinde. Çünkü sığınma evi açılmadığında bunun bir yaptırımı yok."

Toplantının ardından AB Türkiye Delegasyonunun 8 Mart Kadınlar Günü Resepsiyonu Peretti Jazz Trio'nun müzik dinletisi ve kokteyl eşliğinde sonlandı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Kadınlar Günü, Sivil Toplum, Politika, Türkiye, Güncel, 8 Mart, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu'nun 8 Mart Kadınlar Günü Resepsiyonu'nda Tanıtılan Ceıd Raporunda Yerel Yönetimlerde Kadının Artan Etkisine Dikkat Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 23:57:10. #7.11#
SON DAKİKA: AB Türkiye Delegasyonu'nun 8 Mart Kadınlar Günü Resepsiyonu'nda Tanıtılan Ceıd Raporunda Yerel Yönetimlerde Kadının Artan Etkisine Dikkat Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.