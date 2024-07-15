AB, UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlamayı reddediyor - Son Dakika
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AB, UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlamayı reddediyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) 'terör örgütü' olarak tanımlanmasını reddettiklerini belirtti. Borrell, Ürdün ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklığın önemini vurgulayarak, UNRWA'ya desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise Gazze'deki saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi ve Ürdün'ün mültecilere insan onuruna yakışır bir yaşam sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı. UNRWA, BM üyesi devletlerin katkılarıyla Filistinli mültecilere insani yardımlar sağlayan bir kuruluştur ve İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatılmıştır.

15.07.2024 18:05
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) "terör örgütü" olarak tanımlanmasını reddettiklerini belirtti.

Borell, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Ürdün-Avrupa Ortaklık Konseyi'nin Brüksel'deki 15. toplantısının oturum aralarında düzenlenen basın toplasında konuştu.

"UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlamayı reddediyoruz ve bağışçılarla onu desteklemeye devam edeceğiz." diyen Borrell, Ürdün ile Avrupa Birliği arasındaki çeşitli düzeylerdeki ortaklığın önemini vurguladı.

Safedi ise "Ürdün'ün her zaman bölgesel krizlerin merkezinde yer aldığına" dikkati çekerek, " Gazze'deki saldırılar çok uzun süredir devam ediyor ve bunu durdurmak için çalışmalıyız" diye konuştu.

Ürdün'ün "mültecilere insan onuruna yakışır bir yaşam" sağlama konusundaki kararlılığını ve "sığınmacıların ülkelerine dönme gerekliliğini" ifade eden Safedi, "Suriyeli mülteci sorununun çözümü onların gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleridir ve biz statükonun devamını kabul etmeyeceğiz. Bunun maliyetine tek başımıza katlanamayız, onlara bağış yapanların desteği azalıyor." şeklinde konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 31 Mayıs'ta X hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun Filistinlilerin maaşlarının ödenmesinde kullanılmak üzere Filistin yönetimine 25 milyon avro, Filistinli mülteciler için kullanılmak üzere UNRWA'ye de 16 milyon avro yardım yaptığını duyurmuştu.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin "terör örgütleriyle bağlantıları olduğu" ve "7 Ekim saldırılarına karıştığı" yönündeki iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bağımsız İnceleme Grubu, Gazze'de yaklaşık 13 bin personeli bulunan UNRWA'nın "tarafsız bir şekilde çalışabilme kapasitesini araştırırken, İsrail'in 7 Ekim saldırıları kapsamında 12 UNRWA çalışanına yönelttiği iddialar BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından yürütülüyor.

Bağımsız İnceleme Grubu, 20 Mart'ta yayımladığı ara raporda, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulamak için gerekli mekanizmalara sahip olduğuna ve bazı alanların geliştirilebileceğine işaret etmişti.

Kaynak: AA

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