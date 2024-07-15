AB ve Ürdün Gazze'de ateşkes ve krize çözüm için çabalarını artırmayı taahhüt etti - Son Dakika
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AB ve Ürdün Gazze'de ateşkes ve krize çözüm için çabalarını artırmayı taahhüt etti

Avrupa Birliği (AB) ve Ürdün arasında yapılan 15'inci Ortaklık Konseyi toplantısında taraflar, Gazze'de ateşkes ve krize iki devletli çözüm için çabalarını iki katına çıkarma taahhüdünde bulundu. AB-Ürdün Ortaklık Konseyi'nin 15'inci toplantısı Brüksel'de yapıldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin başkanlığında düzenlenen toplantı sonrasında ortak yazılı açıklama yapıldı.

15.07.2024 19:49
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Avrupa Birliği (AB) ve Ürdün arasında yapılan 15'inci Ortaklık Konseyi toplantısında taraflar, Gazze'de ateşkes ve krize iki devletli çözüm için çabalarını iki katına çıkarma taahhüdünde bulundu.

AB-Ürdün Ortaklık Konseyi'nin 15'inci toplantısı Brüksel'de yapıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin başkanlığında düzenlenen toplantı sonrasında ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, taraflar 2002'den bu yana yürürlükte olan AB-Ürdün Ortaklık Anlaşması çerçevesinde ikili ilişkileri geliştirme taahhüdünü yineledi.

AB, Ürdün'ü yapısal siyasi ve demokratik reformlardan özel sektörün gelişimine, enerji verimliliğinden sürdürülebilir kalkınmaya kadar bir çok alanda desteklemeye bağlılığını teyit etti.

İkili ilişkilerin yanı sıra taraflar, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki durumu ele aldı.

AB ve Ürdün, Gazze'de savaşı ve yol açtığı insani felaketi gecikmeden sona erdirecek acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması ve iki devletli çözüm doğrultusundaki çabalarını iki katına çıkarma konusunda mutabık kaldı.

UNRWA'ya destek mesajları

AB, Ürdün vasıtasıyla Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu vurgularken, her iki taraf Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) bölgedeki milyonlarca insana hayati hizmetler sağlamadaki önemli rolünün altını çizdi.

Borrell ve es-Safedi, toplantı bitiminde yaptıkları ortak basın toplantısında da UNRWA'nın terör örgütü olarak yaftalanmasına karşı olduklarını vurgulamıştı.

UNRWA'nın Ürdün de dahil olmak üzere bölge genelinde yeri doldurulamaz rolünü korumanın kritik önem taşıdığı konusunda hemfikir olduklarını belirten Borrell, "UNRWA'yı 'terör örgütü' olarak etiketlemeye yönelik her türlü girişimi reddediyoruz. Bir Birleşmiş Milletler kuruluşu nasıl terör örgütü olarak kabul edilebilir?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik iddiaları

İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin "terör örgütleriyle bağlantıları olduğu" ve "7 Ekim saldırılarına karıştığı" yönündeki iddialarına karşılık, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bağımsız İnceleme Grubu, 20 Mart'ta yayımladığı ara raporda, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulamak için gerekli mekanizmalara sahip olduğuna ve bazı alanların geliştirilebileceğine işaret etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB ve Ürdün Gazze'de ateşkes ve krize çözüm için çabalarını artırmayı taahhüt etti - Son Dakika

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