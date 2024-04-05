AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini yetersiz buldu - Son Dakika
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini yetersiz buldu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini artırmak için yaptığı sınır kapılarını açma kararını yetersiz bulduğunu belirtti. Borrell, İsrail'in Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı geçici olarak yeniden açma ve yardımların Aşdod Limanı'ndan girmesine izin verme kararlarının, uluslararası toplumun İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden World Central Kitchen çalışanlarını kınaması ve artan baskı sonucunda alındığını değerlendirdi. Borrell, Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını hedefleyen BMGK'nın 2728 sayılı kararının derhal uygulanması gerektiğini vurguladı.

05.04.2024 20:09
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini artırmak için bazı sınır kapılarını açma kararının yetersiz olduğunu bildirdi.

Borrell, X sosyal medya hesabından İsrail'in Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı geçici olarak yeniden açma ve yardımların Aşdod Limanı'ndan girmesine izin verme kararları hakkında paylaşım yaptı.

Yüksek Temsilci, bu kararın, İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının hayatını kaybetmesinin uluslararası toplum tarafından yaygın şekilde kınanması ve artan baskı sonucunda alındığı değerlendirmesini yaptı.

Açılacak sınır kapılarının Gazze'deki açlığı önlemek için yeterli olmadığını vurgulayan Borrell, Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını hedefleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2728 sayılı kararının derhal uygulanması gerektiğini belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonundan yapılan açıklamada da bölgeye insani yardım girişleri için alınan tedbirlerin yetersiz olduğu vurgulanmıştı.

World Central Kitchen çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini yetersiz buldu - Son Dakika

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