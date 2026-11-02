ABB Çocuk Meclisi\'nde 305 çocuk 150 üyeyi belirlemek için sandık başına gitti

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin 31. Dönem üyelik seçimleri tamamlandı. 9-14 yaş aralığındaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, yeni dönem üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Çocuk Meclisi'nin yeni başkanı ise 8 Kasım 2026'da yapılacak seçimle belirlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi, Ankara'da yaşayan çocukların düşüncelerini, isteklerini, hayallerini özgürce ifade edebilmeleri, çocukları ilgilendiren konularda çözüm önerileri geliştirmeleri ve kararlara katılım sağlamaları amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Çocuk Meclisi'nin 31. Dönem üyelik seçimleri için online başvurularını tamamlayan 9-14 yaş arası ilkokul ve ortaokul öğrencisi 305 çocuk sandık başına gitti. Çocuklar, yeni dönemde mecliste görev alacak 150 üyeyi belirlemek için oylarını kullandı.

ÇOCUK MECLİSİ BAŞKANI 8 KASIM'DA SEÇİLECEK

ABB Çocuk Meclisi'nde 31. Dönem üyelerinin belirlenmesinin ardından gözler başkanlık seçimine çevrildi. Yeni dönem başkanının belirlenmesi için çocuklar, 8 Kasım 2026'da yeniden sandık başına gidecek.

MİNİK ADAYLAR PROJELERİNİ VE VAATLERİNİ ANLATTI

Çocuk Meclisi'nde görev almak isteyen adaylar, seçilmeleri halinde hayata geçirmek istedikleri projeleri ve hedeflerini anlattı. İlk kez aday olan çocukların yanı sıra daha önce Çocuk Meclisi'nde görev alan isimler de yeni dönem için heyecanlarını şu sözlerle dile getirdi:

-Eymen Yekta Coşkun: "Meclisimizde iki dönem görev aldım. Bu yıl da hedefim, meclisimizde başkanlığı üstlenmek. Oyumu az önce verdim, çok heyecanlıyım. İki yıllık tecrübelerimin etkisiyle, bu yıl inşallah başkanlığı üstleneceğim. Üç tane vaadim bulunuyor, inşallah bu vaatleri de hayırlısıyla gerçekleştireceğim."

-Alya Yardımcı: "İlk defa geliyorum buraya. Ben aslında Çocuk Meclisi diye bir yer olduğunu bilmiyordum, gelince çok heyecanlandım ve aday olmak istedim. Çok heyecanlıyım."

-Zeynep Sena Ergin: "İlk defa Çocuk Meclisi'nde başkan olmaya aday oldum. Bir sürü yapmak istediğim şeyler var. Eğer başkan olursam ilk iş, buradaki çocukların isteklerini alacağım, dinleyeceğim isteklerini. Onların istekleri kolaysa burada gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Başkan olursam çok mutlu olacağım."

-Bertuğ Gözen: "Ben buraya başkan olmak için gelmiştim, çocuk haklarımı kullanmak için gelmiştim yani mesela; eğitim hakkım, oyun hakkım, dinlenme hakkım, uyuma hakkım gibi haklarımı kullanmaya geldim ve bunun için buradayım ve adayım."

-Eyüp Ensar Tekin: "Aday olduğum doğru, inşallah buraya gelebilirim. Çocuklar teknoloji konusunda kötü durumdalar, ben de çocukları bilinçlendirilip onlara yeni şeyler öğretmek ve onları bilinçlendirmek istiyorum."

-Simay Birce Kaya: "Çocuk Meclisi'ne katılmak istedim, daha önce hiç gelmemiştim aşırı heyecanlıyım. Ben Çocuk Meclisi'ne başkan olursam; bütün çocukların bedavaya tiyatroya, oyun alanlarına, istediği yerlere katılabilmesi için 'çocuk pasaportu' diye bir şey olsun isterdim. Çocuk pasaportunu gösterince onu içeriye alacaklar böylece hem çocuk böylece eğlenecek daha böyle sosyalleşecek hem böyle ücretsiz olduğu için daha çok gelecekler ve işte böylece daha sosyal bir toplum olmuş olacağız."

-Eymen Aras Görgülü: "Çocukların hakkını savunmak için buraya aday oldum."