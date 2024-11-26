Abbas\'tan Gazze İçin Acil Çözüm Çağrısı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bir yıldan uzun süredir İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ve bölgeye insani yardım girişinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes sağlanması yönünde gösterilen çabalar, insani yardımın ulaştırılması, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve son siyasi gelişmelere ilişkin kabinesine bilgi veren Abbas, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de hükümetin sorumluluklarını üstlenmesi ile İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulmasının önemine vurgu yaptı.

Çeşitli konulara değinen Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ile Uluslararası Adalet Divanının (UAD) gasbedilen Filistin topraklarına İsrail'in yerleşim yeri kurmaya son vermesi yönündeki danışma görüşünün uygulanmasını istedi.

Abbas, Gazze halkına yardım ulaştırmak için tüm imkanların seferber edilmesi, Filistinlilerin toprakları üzerindeki ve Kudüs'teki kararlılığının artırılmasının önemi ve onlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesinin altını çizdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 249 Filistinli öldü, 104 bin 746 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.