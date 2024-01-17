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ABC Yönetimi İsrail Lobisinin Baskısıyla Filistin Yanlısı Sunucuyu Kovdu - Son Dakika
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ABC Yönetimi İsrail Lobisinin Baskısıyla Filistin Yanlısı Sunucuyu Kovdu

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) yönetiminin, Filistin yanlısı radyo sunucusu Antoinette Lattouf'u kovmasında İsrail lobisi baskısının ortaya çıkmasının ardından bazı çalışanlar, yönetime tepki gösterdi. İsrail yanlısı lobi 'İsrail İçin Avukatlar' grubunun, Filistin'e destek veren sunucu Lattouf'un kovulması için doğrudan ABC yönetimine baskı yaptığının sızdırılan WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıkması, bazı çalışanların tepkisine neden oldu. ABC'nin lobi gruplarının baskısına boyun eğmesinin utanç verici olduğunu savunan çalışanlar, 'Bu, korkmadan ve kayırılmadan haber yapma kabiliyetimizi etkilemektedir.' ifadesini kullandı.

ABC Yönetimi İsrail Lobisinin Baskısıyla Filistin Yanlısı Sunucuyu Kovdu
17.01.2024 - 18:25,  Güncelleme: 18:29
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Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) yönetiminin, Filistin yanlısı radyo sunucusu Antoinette Lattouf'u kovmasında İsrail lobisi baskısının ortaya çıkmasının ardından bazı çalışanlar, yönetime tepki gösterdi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, İsrail yanlısı lobi "İsrail İçin Avukatlar" grubunun, Filistin'e destek veren sunucu Lattouf'un kovulması için doğrudan ABC yönetimine baskı yaptığının sızdırılan WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıkması, bazı çalışanların tepkisine neden oldu.

Yaklaşık 200 ABC personeli yaptıkları toplantıda, ABC Genel Müdürü David Anderson'dan sunucu Lattouf'un neden kovulduğunu açıklamasını istedi.

Çalışanlar, Lattouf'un işten çıkarılmasından duydukları endişeyi dile getirerek, "koordineli kampanyalarla saldırıya uğrayan ABC çalışanlarına destek verilmediğini" ileri sürdü.

ABC'nin lobi gruplarının baskısına boyun eğmesinin utanç verici olduğunu savunan çalışanlar, "Bu, korkmadan ve kayırılmadan haber yapma kabiliyetimizi etkilemektedir." ifadesini kullandı.

Çalışanlar, Lattouf'un kovulmasına açıklık getirilmemesi ve endişelerin giderilmemesi durumunda greve gideceklerini duyurdu.

ABC yönetimi, "lobi etkisi iddiasını" reddetti

ABC Genel Müdürü Anderson, çalışanlara gönderdiği yazılı mesajında, "ABC, ister bir lobi grubu ister bir siyasi parti veya ticari kuruluş olsun, herhangi bir dış baskıdan etkilendiği yönündeki her türlü iddiayı reddetmektedir" ifadesini kullandı.

Anderson, ABC'nin meşru eleştirileri, geri bildirimleri ve şikayetleri ciddiye aldığını ve personellerini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

ABC'nin Filistin yanlısı sunucuyu kovması için baskı gördüğü ortaya çıktı

ABC Radyosu'nda sunuculuk yapan Lattouf, sosyal medya hesabında, Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından 20 Aralık 2023'te işten çıkarılmıştı.

The Age gazetesi, Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından ABC'den çıkarılan Lattouf'un kovulmasına ilişkin WhatsApp mesajlarına ulaşmıştı.

İsrail yanlısı lobi "İsrail İçin Avukatlar" isimli gruptan sızdırılan mesajlar, grup üyelerinin, Lattouf'un görevden alması için ABC Başkanı Ita Buttrose ve Genel Müdür David Anderson'a koordineli şekilde mektuplar yazdığını, aksi takdirde yasal işlem başlatılacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu göstermişti.

156 kişilik grupta geçen yazışmalarda, sunucu Lattouf'un kovulması için ABC'ye mektup yazılması teşvik edilmişti.

Kaynak: AA
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