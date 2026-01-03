ABD Adalet Bakanı: Maduro narkotik kaçakçılığı ile suçlanıyor, ABD\'de yargılanacak

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama meydana geldi. Patlamaların ardından birçok mahallede halk evlerinden çıkarak sokaklara yöneldi, ülkede OHAL ilan edildi.

"MADURO VE EŞİ YAKALANDI"

Venezuela'ya yönelik baskı politikasını uzun süredir açık şekilde dile getiren ABD Başkanı Trump, saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'ya ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütülmüştür. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacaktır. Bugün saat 11.00'de (TSİ 19.00) Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD basınının haberine göre, Maduro ABD ordusunun en üst düzey özel görev birimi olan Delta Force tarafından yakalandı. Haberde, Delta Force'un 2019 yılında eski IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldüren operasyondan da sorumlu olduğu belirtildi.

"AMERİKAN MAHKEMELERİNDE YARGILANACAK"

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, Maduro'nun ne ile suçlandığını açıkladı. Bondi, "Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından suçlanmıştır. Nicolas Maduro narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara (patlayıcı silahlara) sahip olma ile ABD'ye karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma komplosu suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gücüyle yargılanacaklardır" dedi.

Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores

"NEREDE OLDUKLARINI BİLMİYORUZ"

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Maduro ve eşi Cilia Flores'in nerede olduklarını bilmediklerini söyleyerek "Hayatta olduklarına dair acil kanıt" talep etti.

TRUMP İLE MADURO NEDEN KARŞI KARŞIYA GELDİ?

Trump, Venezuela lideri Maduro'yu Venezuela'nın hapishanelerini ve akıl hastanelerini boşaltmakla ve mahkumları ABD'ye göç etmeye zorlamakla suçluyor. Maduro'ya yöneltilen bir diğer suçlama da petrol gelirlerini uyuşturucu bağlantılı suçları finanse etmek için kullanmak.

"NEREDE VE NE ZAMAN İSTERSE GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ"

Maduro, geçtiğimiz perşembe günü verdiği röportajda, uyuşturucu kaçakçılığı ve petrol konularında ABD ile "nerede ve ne zaman isterse" görüşmeye açık olduğunu söylemişti.

Maduro'nun röportajından birkaç gün önce Trump, ABD'nin Venezuela'ya ait olduğu iddia edilen uyuşturucu botlarıyla bağlantılı bir "rıhtım bölgesine" saldırı düzenlediğini, "botları uyuşturucuyla doldurdukları yerde büyük bir patlama" meydana geldiğini öne sürmüştü. Venezuela Devlet Televizyonu'na konuşan Maduro, Trump'ın, CIA tarafından gerçekleştirildiği bildirilen ve ülke içindeki ilk saldırı olarak kayda geçen, Venezuela'daki bir tesisin vurulduğuna dair açıklamasına yanıt vermekten kaçınmıştı.