ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya Ukrayna'ya stratejik ve taktik hava savunma sistemi sağlayacak - Son Dakika
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ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya Ukrayna'ya stratejik ve taktik hava savunma sistemi sağlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun 75. yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'nın Ukrayna'ya stratejik ve taktik hava savunma sistemi sağlayacağını duyurdu. Biden, NATO'nun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da durmayacağını ancak Ukrayna'nın Putin'i durduracağını söyledi. Biden ayrıca, Putin'in savaşı nedeniyle ölümlerin arttığını ve genç insanların Rusya'dan ayrıldığını ifade etti.

10.07.2024 01:35
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'nın, Ukrayna'ya "tarihi" önemde stratejik ve taktik hava savunma sistemi sağlayacağını bildirdi.

Biden, NATO'nun 75. yıl dönümü için "Andrew W. Mellon Oditoryumu"nda düzenlenen törende bir konuşma yaptı.

NATO'nun hiç olmadığı kadar "iyi donanımlı" olduğunu belirten Biden, bu yıl 23 müttefikin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayırdığını anımsattı.

"Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz"

Joe Biden, bunun çok büyük bir ilerleme olduğunu vurgulayarak, "Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da durmayacağını" kaydeden Biden, "Ancak şunu bilin ki Ukrayna, Putin'i durduracaktır. Özellikle bizim kolektif desteğimizle." dedi.

Biden, "Bugün Ukrayna'nın hava savunması için tarihi bir bağış yapacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak." bilgisini verdi.

Putin'in savaşı nedeniyle ölümlerin arttığına dikkati çeken Biden, 350 binden fazla Rus askerinin öldüğünü, 1 milyonunun ise yaralandığını dile getirdi.

ABD Başkanı Biden, çok sayıda genç insanın kendileri için gelecek göremediğinden Rusya'dan ayrıldığını ifade etti.

Stoltenberg'e "Özgürlük Madalyası"

Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e "Başkanlık Özgürlük Madalyası" takdim etti.

Stoltenberg'in, Avrupa'nın güvenliği için kritik yıllar sırasında NATO'ya liderlik yaptığını belirten Biden, Stoltenberg'in liderliğinde ittifakın daha güçlü olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya Ukrayna'ya stratejik ve taktik hava savunma sistemi sağlayacak - Son Dakika
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