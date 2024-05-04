ABD, Avustralya ve Japonya, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine tepki gösterdi

Güncel

ABD, Avustralya ve Japonya'nın savunma bakanları, Rusya ile Kuzey Kore arasında silah alışverişi dahil olmak üzere artan askeri işbirliğine tepki gösterdi.

Yonhap'taki habere göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya Savunma Bakanı Richard Donald Marles ve Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, ABD'nin Hawaii eyaletinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, üç bakanın, Rusya ile Kuzey Kore arasında silah alışverişi dahil olmak üzere artan askeri işbirliğine tepki gösterdiği aktarıldı.

Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze satın almasının ve bunları Ukrayna'da kullanmasının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, Pyongyang yönetiminin de aralıksız şekilde silah geliştirmesinden endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze gelişiminden derin endişe duyulduğu belirtilerek, Pyongyang yönetiminin kıtalar arası balistik füze ve balistik füze teknolojisinin kullanıldığı diğer denemeleri kınandı.