ABD Basını: Zengin İş İnsanları ve Milyarderler, New York Belediye Başkanı'na Polis Gönderilmesi İçin Baskı Yaptı - Son Dakika
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ABD Basını: Zengin İş İnsanları ve Milyarderler, New York Belediye Başkanı'na Polis Gönderilmesi İçin Baskı Yaptı

ABD Basını: Zengin İş İnsanları ve Milyarderler, New York Belediye Başkanı\'na Polis Gönderilmesi İçin Baskı Yaptı

ABD basını, bir WhatsApp sohbet grubunda yapılan yazışmalara göre, birçok zengin iş insanı ve milyarder, New York Belediye Başkanı Eric Adams'a Columbia Üniversitesi'ndeki öğrenci protestolarının sonlandırılması için polis gönderilmesi amacıyla baskı yapmıştır.

17.05.2024 13:55
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ABD basını, aralarında birçok zengin iş insanı ve milyarderin yer aldığı WhatsApp sohbet grubunda New York Belediye Başkanı Eric Adams'a Columbia Üniversitesi'ndeki öğrenci protestolarının sonlandırılması için polis göndermesi amacıyla baskı yapıldığını ileri sürdü.

Amerikan Washington Post gazetesinin ulaştığı ve birçok üyesi tarafından doğrulanan WhatsApp sohbet grubundaki yazışmalara göre grup üyeleri, geçen ay Belediye Başkanı Adams'dan Filistin destekçisi öğrencilerin protestolarını sonlandırmasını istedi.

İlk olarak Amerikalı milyarder ve emlak zengini Barry Sternlicht adına personeli tarafından 7 Ekim 2023 sonrası açılan sohbet grubunun amacı, "ABD halkına Gazze savaşının anlatısını İsrail lehine değiştirmek."

Sayıları 100'e yaklaşan grup üyelerinin birçoğu, Forbes'un milyarderler listesindeki kişilerden oluşuyor.

Yazışmalarda "Kind" atıştırmalık şirketinin kurucusu Daniel Lubetzky, koruma fonu yöneticilerinden Daniel Loeb, emlak zengini Joseph Sitt ve milyarder Len Blavatnik de yer aldı ve 26 Nisan'da Adams'la yapılan Zoom toplantısında Columbia Üniversitesinin rektör ve mütevelli heyetinin, protestocuları dağıtmak için kampüse belediye tarafından polis gönderilmesine izin vermesi de tartışıldı.

New York Polisine de bağış yapılması görüşülen yazışmalarda bunun polisin protestoları kontrol altına alması için özel dedektif görevlendirmesinde kullanılmasının yanı sıra Adams'a finansal destek sağlanması da gündeme geldi.

"Siyahi liderlerin antisemitizmi kınamasının sağlanması" arayışı

Grupta "siyahi liderlerin antisemitizmi kınamasının sağlanması" ve bu konuda Jay-Z, Lebron James ve Alicia Keys gibi ünlü isimlere ulaşılıp ulaşılamayacağı da tartışıldı.

Yazışmalarda ayrıca eski Starbucks Üst Yöneticisi (CEO) Howard Schultz, Dell'in kurucusu ve CEO'su Michael Dell, milyarder ve koruma fonu yöneticilerinden Bill Ackman ile Joshua Kushner ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da Belediye Başkanı Adams'la bu konuda görüşme yaptığı kaydedildi.

Sohbet grubundaki mesajlarda grup üyelerinin Columbia Üniversitesi'ndeki gösteriler başlamadan aylar önce eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog ile "özel toplantıya katıldığı" ifade edildi.

Schultz, 16 Ekim 2023'te sohbet grubuna Naftali Bennett ile görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren mesaj gönderdi.

Grup üyelerinden bazıları, kampüse polislerin girmesi amacıyla üniversite yönetiminde söz sahibi bağışçılara Adams ile işbirliği konusunda "baskı için yapabilecekleri bir şeyin olup olmadığını" sordu.

Gruptaki iş insanları, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'teki olaylara ilişkin derlediği görüntülerin ABD'nin New York kentinde ve çeşitli üniversitelerde gösterime girmesinde İsrail hükümetiyle işbirliği yaptı. Aynı görüntüler, Harvard Üniversitesi'nde de gösterildi.

Columbia Üniversitesinin sözcülerinden biri, sohbet grubuna ve iş insanlarının faaliyetlerine ilişkin bilgilerinin olmadığını belirtti.

Sohbet kayıtları, gruba üye iş insanlarının Adams'a yaptığı bağışın miktarına ilişkin bilgileri içermiyor.

Öte yandan, "Semafor" adlı internet sitesi, Kasım 2023'te Sternlicht'in çeşitli milyarderlerle Hamas'a karşı 50 milyon dolarlık medya kampanyası başlattığını öne sürmüştü.

Bahsi geçen WhatsApp grubunun üyelerinden bazılarının da medya kampanyasına müdahil olduğu iddia edilmişti.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, nisanın ortasında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, 18 Nisan'da New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesi'ndeki gösteriler, 7 Ekim'den sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken yaklaşık 2 bin 900 kişinin gözaltına alınmasına tepki olarak öğrenci protestoları, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

Kaynak: AA

New York, Politika, Güncel, Son Dakika

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