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ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye teşekkür etti

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yönettiği tutuklu takası operasyonunda Türkiye'nin rolü dolayısıyla teşekkür etti. Biden ve Blinken, yazılı açıklamalarında Türkiye'nin bu operasyonda emeği geçen ülkeler arasında olduğunu ve serbest bırakılan kişilerin ABD ve Almanya'ya güvenli şekilde dönüşü için Türkiye'nin yer sağladığını belirtti. Biden, bu anlaşmanın diplomasi ve dostluk başarısı olduğunu vurgulayarak, katkısı olan ülkelere teşekkür etti.

01.08.2024 20:19
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ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği tutuklu takası operasyonundaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken, MİT'in yönettiği ve Ankara'da gerçekleşen takas operasyonuna ilişkin yazılı birer açıklama yaptı.

Biden, açıklamasında, 3 Amerikan vatandaşı ile bir Yeşil Kart sahibi toplam 4 kişinin " Rusya'da haksızca tutuldukları cezaevinden" evlerine döneceklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Vladimir Kara-Murza'nın serbest kalacak olmasından dolayı emeği geçen ülkelere ayrıca teşekkür eden Biden, "Bu zor ve kompleks müzakereler boyunca bu sonuca ulaşmak için Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç gibi müttefiklerimize müteşekkirim." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da "Bu anlaşmayı mümkün kılan bir grup müttefikimiz Almanya, Polonya, Norveç ve Slovenya'ya müteşekkiriz. Türk hükümetine de bu kişilerin ABD ve Almanya'ya güvenli şekilde dönüşü için yer sağladığı ayrıca teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Biden'dan "katkısı olan ülkelere ayrı ayrı şahsen teşekkür"

ABD Başkanı Biden, daha sonra Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçerek canlı yayında söz konusu takas anlaşmasını değerlendirdi.

Biden, Rusya'da "haksız yere cezaevinde tutulduklarını" söylediği 4 Amerikalının serbest bırakılmasından dolayı çok mutlu olduklarını, bu konuda emeği geçen herkese ve tüm ülkelere çok minnettar olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün onların hepsi Rusya'dan ayrıldı, erken saatlerde Türkiye'ye uçtu ve kısa süre sonra evlerine dönecekler. Bu, aileleri için inanılmaz bir hafifleme ve rahatlama. Bu anlaşmayı mümkün kılan şey diplomasi ve dostluk başarısıdır. Birçok ülke bu işe katkı verdi. Benim ricam üzerine zor ve kompleks müzakerelere katıldılar. Bu ülkelere şahsen tekrar teşekkür ediyorum. Bir kez daha onlara teşekkür ediyorum."

Biden, bu anlaşmayla Rusya'nın toplam 16 tutukluyu serbest bıraktığını ve bu kişilerden 4'ünün Amerikalı, 5'inin Alman ve 7'sinin de Rus olduğunu ve bunlardan 4'ünün Rus muhalif Aleksey Navalnıy hareketiyle ilgili kişiler olduğunu belirtti.

Anlaşmanın uzun müzakereler ve zorlu bir süreç gerektirdiğini kaydeden Biden, "Bu anlaşma müttefiklerimiz olmadan mümkün olmazdı. Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Türkiye. Hepsi de harekete geçti ve bize destek oldu." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüp görüşmeyeceği yönündeki bir soruya yanıt veren Biden, "Şu anda Putin'le görüşmeye ihtiyacım yok." diye konuştu.

Biden, bu anlaşmanın ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin kısmen de olsa düzelmesine katkı verip vermeyeceği sorusuna ise "Umalım da öyle olsun." diye karşılık verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika

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