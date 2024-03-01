ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'ye insani yardım atmaya başlayacak - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'ye insani yardım atmaya başlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile yakın temasta olduklarını ve ilerleyen günlerde Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını açıkladı. Biden, İsrail tarafıyla daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılabilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini belirtti.

01.03.2024 23:05
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ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail ile yakın temasta olduklarını açıkladı.

Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Joe Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, yardım beklerken İsrail tarafından vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." ifadesini kullandı.

Masum insanların yiyecek bulmak için çabalarken "savaşa yakalandığını" ifade eden Biden, "Onların yardıma ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları durumu gördünüz. Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız." dedi.

Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili cümlesinde Biden'ın sehven Gazze yerine "Ukrayna" demesi de dikkati çekti.

Biden, İsrail tarafıyla daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'ye insani yardım atmaya başlayacak - Son Dakika

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