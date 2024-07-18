ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid testi pozitif çıktı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden\'ın Covid testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid testi pozitif çıktı. Biden, sağlık sorunu olması halinde adaylıktan çekileceğini söylemişti. Demokrat Parti'nin kıdemli isimlerinden Nancy Pelosi'nin de Biden'a adaylıktan çekilmemesi durumunda yarışı kaybedeceği konuşuluyor.

18.07.2024 11:46
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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden'ın, Başkanlık adaylığından sadece sağlıkla ilgili bir sorunu olması halinde çekileceğini söylemesinden birkaç saat sonra Covid testi pozitif çıkt. Demokrat Parti'nin en kıdemli isimlerinden Nancy Pelosi'nin de Biden'a adaylıktan çekilmemesi durumunda yarışı kaybedeceğini söylediği konuşuluyor.

Beyaz Saray, ABD Başkanı ve Demokrat Parti'nin kasım ayında yapılacak seçimlerdeki Başkan adayı Biden'ın Covid testinin pozitif çıktığını açıkladı. Covid testinin pozitif çıkmasından saatler önce BET News'e verdiği bir röportajda bir sağlık sorununun olması durumunda adaylıktan çekileceğini söyleyen Biden'ın Covid'i hafif semptomlarla atlattığı aktarıldı.

Beyaz Saray'ın Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Biden'ın izolasyon için Nevada'dan Delaware'e gittiğini söyledi.

Pelosi'den Biden'a çekilme çağrısı

ABD medyasında Demokrat Parti'den kaynaklara dayandırılarak yapılan haberlere göre, ABD Temsilciler Meclisi'nin eski Başkanı ve Demokrat Parti'nin en kıdemli siyasetçilerinden Nancy Pelosi de Başkanlık adaylığından çekilmesi için Biden'la özel olarak görüştü.

Pelosi'nin Biden'a, kamuoyu yoklamalarını göstererek, adaylığının Kasım ayında Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanma şansını da yok edebileceğini söylediği konuşuluyor. Biden'ın karşılık olarak Pelosi'ye kazanabileceğini gösteren anketler gördüğünü söylediği aktarılıyor.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Adam Schiff de aynı gün, Biden'a açıkça çekilme çağrısı yapan, seçilmiş ve kıdemli Demokrat Partili siyasetçi oldu.

Biden'a yönelik adaylıktan çekilme baskısı ve beklentisi artarken, Biden'ın adaylığının kesinleşeceği Demokrat Parti Ulusal Kongresi (DNC) bu ayın sonundan Ağustos ayına ertelendi. Erteleme kararı Demokrat Parti içerisnde Biden'ın çekilmesine yönelik umutların artmasının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid testi pozitif çıktı - Son Dakika

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