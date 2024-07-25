ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşme öncesi ikili, basının karşısına çıkarak görüntü verdi. Biden, Netanyahu ile kameraların karşısında tokalaşıp hoş geldin dedikten sonra 'görüşecek çok konumuz' var diyerek sözü Netanyahu'ya bıraktı. Netanyahu da Biden'a 50 yıllık kamu görevi sırasında İsrail'e verdiği destek ve 'İrlandalı Amerikan bir Siyonist' olduğunu açıklaması nedeniyle teşekkür ederek, gelecek aylarda da birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi. Biden ve Netanyahu daha sonra görüşmeye geçti. Netanyahu, bugün Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de bir araya gelecek.

25.07.2024 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi ikili, basının karşısına çıkarak görüntü verdi.

Biden, Netanyahu ile kameraların karşısında tokalaşıp hoş geldin dedikten sonra "görüşecek çok konumuz" var diyerek sözü Netanyahu'ya bıraktı.

Netanyahu da Biden'a 50 yıllık kamu görevi sırasında İsrail'e verdiği destek ve "İrlandalı Amerikan bir Siyonist" olduğunu açıklaması nedeniyle teşekkür ederek, gelecek aylarda da birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Biden ve Netanyahu daha sonra görüşmeye geçti.

Netanyahu, bugün Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de bir araya gelecek.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Kamala Harris, Beyaz Saray, Joe Biden, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:56 Sahte başkan yardımcısına inandı Minik Serçe’yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar
19:53 Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM’ye ziyaretçi yasağı Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM'ye ziyaretçi yasağı
19:37 Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
18:49 Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 21:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement