ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio\'yu Beyaz Saray\'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu 10 Nisan'da Beyaz Saray'da resmi ziyarette ağırlayacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden ile Kişida'nın ikili ve bölgesel konuları kapsamlı şekilde ele alacağı ve ziyaret günü akşamı iki liderin devlet yemeğinde bir araya geleceği kaydedildi.

Görüşmelerde özellikle Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik ve ticaretle ilgili konuların ele alınacağı ve (Çin'i dengeleyebilmek amacıyla oluşturulan) bölgesel ittifakların ortak gündeminin değerlendirileceği belirtildi.

Çin'in bölgesel hegemonyasına karşı ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan arasında kurulan ve kısaca QUAD olarak nitelendirilen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu kapsamında da iki ülke arasındaki işbirliği başlıklarının ele alınması bekleniyor.