ABD\'de 42. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü coşkuyla kutlandı

NEW Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta düzenlenen 42. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi.

Türk-Amerikan toplumunun her yıl düzenlediği geleneksel yürüyüş ve ardından gerçekleştirilen kutlamalar, bu yıl da binlerce kişiyi bir araya getirirken büyük bir coşkuya sahne oldu.

ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından ilk olarak 1981'de düzenlenen ve sonrasında gelenekselleşen yürüyüş ve sonrasındaki festivale, bölgede yaşayan binlerce Türk-Amerikan toplumu mensubunun yanı sıra ABD'deki Türk misyonu temsilcileri, bazı bürokratlar, Türkiye'den gelen sanatçılar ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Türk-Amerikan toplumunun yanı sıra KKTC, Azerbaycan ve Türk dünyasından da yoğun katılımın olduğu etkinlikte, New York ve çevre eyaletlerden gelenler, geçit törenini izlemek için Madison Caddesi'nin kaldırımlarına sıralanırken, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonunun organizasyonunda taraftar dernekleri, Türk kültür organizasyonları ve Türkçe eğitim veren okulların öğrencileri de yürüyüşe katıldı.

Madison 38. sokaktan başlayan ve 25. sokaktaki Madison Meydanı Parkı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından binlerce kişi meydanda kurulan konser alanındaki etkinliklere katıldı.

Altun'dan Türkiye'nin güçlü vizyonuna vurgu

Madison Meydanı Parkı'ndaki kutlamalar İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un gönderdiği video mesajı festival alanında izlendi.

Altun, mesajında, "Bu etkinlik sadece bir yürüyüş değil aynı zamanda Türkiye'nin tarihi mirasının, kültürel zenginliğinin ve güçlü vizyonunun dünyayla paylaşılmasıdır. İstikrarlaştırıcı bir güç olarak, bugüne kadar, adaletin ve mazlumun yanında, zalimin karşısında durduk, bundan sonra da bu tutumumuzu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Festivalde kürsüye gelen Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali'nin önemini vurguladığı konuşmasında, Türk-Amerikan toplumunun ABD'de geldiği noktanın altını çizerek, "Farklılıklarımızın üzerinde durmaktansa belleğimizi oluşturan unsurların üzerinde durmamız ve dayanışma içinde olmamız çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı uhdesindeki Mehteran Birliği'nin sergilediği performans katılımcılardan büyük alkış alırken ilerleyen saatlerde misafirler, Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin performanslarıyla coşkulu saatler yaşadı.

Kutlamalarda Türk pop müziği sanatçısı Burak Kut, Türk halk müziği sanatçıları Yavuz Bingöl ile Selma Geçer birer konser verirken, Anadolu Ateşi dans topluluğunun gösterisi izleyenleri etkiledi. Ayrıca sergilenen halk oyunları da büyük beğeni topladı.

Festivale katılan AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, festivale ilişkin duygu ve düşüncelerini AA muhabirine aktardı. Bayram, "Gazze ölmesin, Filistin ölmesin, savaşsız bir dünya istiyoruz. Engelsiz ve barış içinde bir dünyayı hep beraber inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal da festivalde yaşanan coşkudan dolayı mutlu olduklarını kaydederek, "Mühim olan bu festivalin tüm Türk toplumuna ait olması, burada herkes bayrağını alıp güzel bir gün geçirebiliyor. Gelen vatandaşlarımızın sayısı arttıkça Amerikan toplumundaki görünürlükleri de artacak." dedi.

Konserinden önce AA muhabirine duygularını aktaran sanatçı Yavuz Bingöl de, "Bu yılki yürüyüşün teması 'Engelsiz Bir Dünya', biz de engelsiz, barışın egemen olduğu ve savaşların olmadığı bir dünya özlemiyle bu etkinlik düzenleniyor, ben de bu çağrıya destek vermek için buradayım." şeklinde konuştu.

Milli sporcular da festivale katıldı

Öte yandan festivale katılan milli sporcular ve olimpiyat ekibinden isimler de Türk-Amerikan toplumu üyeleri ile bir araya geldi.

Festivale, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in yanı sıra olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip madalya kazanan sporculardan milli okçu Mete Gazoz, milli boksörler Hatice Akbaş, Busenaz Çakıroğlu, milli paralimpik okçular Fatih Girdi ile Öznur Girdi ve milli okçu Elif Berra Gökkır da katıldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ile Yusuf Dikeç'in antrenörü Osman Erdinç Bilgili de sporcularla birlikte festivalde yer aldı.

ABD'de, Türk diplomatın Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen yürüyüş, sonraki yıllarda Türk kültürünün tanıtıldığı geleneksel bir kutlamaya dönüşmüştü.