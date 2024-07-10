ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı

- ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı ABD'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk oturumu başladı.

10.07.2024 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı

WASHINGTON - ABD'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk oturumu başladı.

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Walter E. Washington Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk oturumu başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede, başta Rusya- Ukrayna Savaşı olmak üzere Ukrayna'ya askeri desteğin koordinasyonu, savunma harcamaları, Çin'e yönelik politika, Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklarla işbirliği ve ittifakın askeri caydırıcılığına ilişkin konular masaya yatırılacak. Liderlerin zirve çerçevesinde ayrıca Gazze'deki savaş ve İran, Çin ve Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkileri gibi konuları da gündeme taşımaları bekleniyor.

"Ukrayna'nın NATO'ya üyelik yolundan geri dönüş mümkün değil"

Zirve öncesi basın mensuplarına kısa açıklamada bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin geri dönüşü olmadığını söyledi. Stubb, "Buradan Kremlin'e Ukrayna'nın NATO'ya üyelik yolundan artık geri dönüşün mümkün olmadığı mesajı vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Açıklamasında ayrıca Baltık Denizi'nin artık bir NATO denizi haline geldiğini vurgulayan Stubb, Finlandiya'nın karadaki askeri kapasitesi, İsveç'in hava ve denizdeki kapasitesi ve Norveç'in genel askeri kapasitesi göz önüne alındığında Rusya'nın Baltık yönünde bir hamle yapmasının muhtemel olmadığını söyledi.

"Kuzey ülkelerinin bulunduğu coğrafya, NATO bölgesi haline geldi"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise zirve öncesi İsveç'in iki asırdan fazla süre devam eden askeri tarafsızlığın ardından NATO'ya tam üye olarak ilk kez NATO zirvesine katıldığına dikkat çekti. Kuzey ülkelerinin yer aldığı coğrafyanın artık tamamen bir NATO bölgesi haline geldiğine vurgu yapan Kristersson, İsveç'in askeri kapasitesi ve teknolojileriyle ittifaka büyük katkıları olacağını söyledi.

"Avrupa'nın kalbinde bir savaşın yaşandığı bir zamanda bir araya geliyoruz"

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yaptığı açıklamada, Washington Zirvesi'nin zorlu bir dönemde gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Miçotakis, "Bölgede, Avrupa'nın kalbinde bir savaşın yaşandığı bir zamanda bir araya geliyoruz. Rusya'nın bu saldırı savaşında kazanmamasını sağlamak için Ukrayna'yı, bu ne kadar sürerse sürsün desteklemeye devam edeceğimiz bir dönemde bir araya geliyoruz" dedi.

Liderleri Biden ve Stoltenberg karşıladı

Zirveye katılan liderler, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi karşılama töreni ile kabul edildi. Liderler, karşılamanın ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Fotoğraf çekiminin ardından ilk oturum, ABD Başkanı Biden ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yaptığı açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmasında Stoltenberg, "İttifakımızın 75. yıldönümünü kutlamak için Washington'dan daha güzel bir yer olamazdı çünkü Kuzey Atlantik Antlaşması, 1949 senesinde burada imzalandı" dedi.

Zirveye ilk kez katılan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u da tebrik eden Stoltenberg, "Başbakan Ulf Kristersson'a da hoş geldiniz demek istiyorum. Bu ittifakın tam üyesi olarak NATO zirvesine ilk katılımınız. Aileye hoş geldiniz, sizi burada görmek çok güzel" dedi.

Toplantı gündemine ilişkin bilgi veren Stoltenberg, "Bu ilk oturumda gelecekteki güvenliğimize ilişkin kararlar alacağız. Savunmamızı güçlendireceğiz. Halihazırda 23 müttefik, gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini karşılıyor. 2014'te savunmaya daha fazla yatırım yapma taahhüdünde bulunduğumuzda bu sayı sadece üç müttefikle sınırlıydı. Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız ve bunun için NATO koordinasyonu tesis edecek, Ukrayna'ya savunma sistemleri ve eğitim sağlayacak ve uzun vadeli sürdürülebilir bir desteği teminat altına alacağız. Ukrayna'ya destek bir hayır işi değil, kendi güvenlik çıkarımızdır. Ayrıca, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin güçlenen ittifakına karşı koymak için Hint-Pasifik'teki ortaklıklarımızı güçlendireceğiz" dedi.

"İttifakımız, Rusya'nın gerisinde kalmamalı"

ABD Başkanı Joe Biden ise açılış konuşmasında, "75 yıldır uluslarımız NATO kalkanının ardında büyüdü ve refah kazandı. Bugün her zaman olduğumuzdan daha güçlüyüz" dedi.

Göreve geldiğinden bu yana NATO'nun güçlendiğini, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katıldığını ve gayrisafi yurtiçi hasılanın en az yüzde 2'sini savunmaya ayıran NATO müttefiklerinin sayısının 9'dan 23'e yükseldiğini vurgulayan Biden, "Bunlar şans eseri değil, tercih sonucu meydana gelmiştir. İki yıl önce gerçekleştirdiğimiz zirvede, caydırıcılığımızı ve savunmamızı modernize etmek için bir plan başlattık ve bugün kendimize sırada neyin olduğunu ve savunma kalkanımızı nasıl daha güçlü kılmaya devam edebileceğimizi sormamız gerekiyor" dedi.

Rusya'nın savunma üretimini önemli oranda artırdığını ve NATO üyelerinin bunun gerisinde kalmamaları gerektiğini vurgulayan Biden, "Silah, mühimmat ve araç üretimlerini önemli oranda artırıyorlar ve bunu Çin, Kuzey Kore ve İran'ın desteğiyle gerçekleştiriyorlar. Benim görüşüme göre, ittifakımız bunun gerisinde kalmamalı" dedi.

NATO üyelerinin her birinin savunmaya yapacakları yatırımların dünyaya güçlü bir mesaj ileteceğini vurgulayan Biden, "Her NATO üyesi, ittifakı güçlü tutmak için üzerine düşeni yapmaya kararlıdır. NATO topraklarının her bir karışını savunabiliriz, savunacağız ve bunu birlikte yapacağız" dedi.

Zirvenin ilk gün programı çerçevesinde bugün ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın NATO üyesi ülkelerin liderleri ile eşlerinin katılacağı bir akşam yemeği vermeleri bekleniyor.

Kaynak: İHA

Hükümet, Nato, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:58 Erdoğan ve Biden’dan ayaküstü sohbet NATO zirvesinde aile fotoğrafı Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı
19:37 Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40’ar yıla kadar hapis talebi Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40'ar yıla kadar hapis talebi
17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
21:18 Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
21:00 Beşiktaş’ın Ciro Immobile için Lazio’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Ciro Immobile için Lazio'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
20:33 Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:23 İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu! Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 23:06:44. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement