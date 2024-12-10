Erdoğan'ı protesto eden gençlerin eziyet gördükleri iddia edilmişti! Bakan Tunç'tan açıklama geldi - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ı protesto eden gençlerin eziyet gördükleri iddia edilmişti! Bakan Tunç'tan açıklama geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT World Forum 2024 açılışında yaptığı konuşma sırasında 'İsrail'le ticaret' nedeniyle protesto eden 9 genç tutuklanmıştı. İddialara göre, tutuklanan kadın zanlıların cezaevinde başörtülerinin kesildiği belirtildi. Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu iddiaların doğru olmadığını belirtti ve ceza infaz kurumlarında yapılan uygulamaların, mahremiyete ve insan haysiyetine saygı esas alınarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

10.12.2024 23:24  Güncelleme: 23:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, TRT World Forum 2024 açılışında yaptığı konuşma sırasında 'İsrail'le ticaret" nedeniyle protesto eden 9 genç tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, sonrasında üst mahkemeye yapılan itirazlar sonucu tahliye edilmişlerdi.

"Toplantı, Gösteri Kanunu'na muhalefet"ten tutuklanan kadın zanlıların cezaevinde başörtülerinin kesildiği iddia edilmiş ve üç ceza infaz koruma memuru da açığa alınmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

BAKAN TUNÇ: ÇIPLAK ARAMA YAPILMASI KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Bakan Tunç, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilen kişilerin, ceza infaz kurumuna alınmaları esnasında kötü muameleye maruz bırakıldığı iddiaları doğru değildir. Çıplak arama yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Ceza ve tevkifevlerinde yapılan bütün uygulamalar, mahremiyete ve insan haysiyetine saygı esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu olayda fiziki ve detaylı aramalar, insan onurunu zedelemeyecek şekilde uluslararası kriterler çerçevesinde yapılmıştır. Başörtüsüne yönelik kesinlikle bir kısıtlama söz konusu değildir. Nitekim tutukluların da "başörtüsüne yönelik böyle bir durum söz konusu değil" şeklinde beyanları söz konusudur. Sosyal medyada ya da basında birtakım dezenformasyona yönelik bilgiler değil de o kişilerin gerçek beyanlarına bakmanız lazım. Biz, başörtüsü mücadelesi yaparak buralara geldik. Biz "başörtüsüne özgürlük" diye imza attığımız için Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandık. Ceza infaz kurumlarında 12.11.2021 tarihinde değiştirilen Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimiyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 34/2-b bendinde çıplak arama ifadesi geçiyordu. O değişiklik çoktan yapıldı. Detaylı arama ve özellikle şüphe üzerine yapılan arama söz konusu."

Erdoğan\'ı protesto eden gençlerin eziyet gördükleri iddia edilmişti! Bakan Tunç\'tan açıklama geldi

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Son Dakika Politika Erdoğan'ı protesto eden gençlerin eziyet gördükleri iddia edilmişti! Bakan Tunç'tan açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 7 İphone:
    Yalan akp varsa yalan var 42 25 Yanıtla
  • Kemsl:
    muhalefet saygısız ve yalancı 11 17 Yanıtla
  • Alper Elma:
    muhalefet zaten yalannhaber üretmekte ve bilinçsizce peşinden giden bazı yarım akıllı yorumculara hemen hükümeti kötüleme peşinde ama yemezler 8 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adalet mülkün temelidir.. bakanım 17 3 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Eskiden başörtülü bacılarıma eziyet ettiler diyenler, şimdi kendini eleştiren başörtülü bacılarına eziyet ediyor. 8 8 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    saka gibi ulke 80 sabukasi olan disarda. kizilay baskani kizi disarda polatlar disarda. bu protestocular ceza evinde. 9 1 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Pkk lılar iş başında hadi gelin :D 1 4 Yanıtla
  • Önder null:
    yuva yapmis yalan bunlara 3 0 Yanıtla
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