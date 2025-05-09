ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı - Son Dakika
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ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

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ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi

09.05.2025 20:35
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ABD'de gözaltına alınan Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verildi.

ABD'nin New York kentindeki İkinci Temyiz Dairesi, Filistin'i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

SERBEST BIRAKILDI

Vermont Bölge Mahkemesi'nin yaklaşık bir buçuk aydır gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.

25 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta yerel saatle 17.15 sıralarında Boston kentinde evinin yakınlarında ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Fulbright bursu alan ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, arkadaşlarıyla iftara gitmek için evinden çıktığı sırada durdurulmuş ve etrafı bir anda yüzleri kapalı 6 sivil ICE görevlisi tarafından sarılmıştı. Öztürk, itirazlarına rağmen yaklaşık 2 dakika sonra kelepçelenerek bir araca bindirilmişti.

'HAMAS'I DESTEKLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin destekçisi Öztürk'ün "Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddia edilmiş, İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir sözcü Öztürk'ün Louisiana eyaletindeki ICE İşlem Merkezi'ne transfer edildiğini söylemişti. Boston Bölge Mahkemesi, ise Öztürk'ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurmuştu.

Öztürk'ün avukatları tarafından açılan davada, Vermont'ta düzenlenecek kefalet duruşmasına fiziksel olarak katılabilmesi için mahkeme nakil kararı vermiş ancak ABD hükümeti bu nakil kararını temyize götürerek durdurmak istemişti.

ABD\'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

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Son Dakika Güncel ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Uuu bbb:
    AKP'nin yeni kahramanı geliyor yeni millet vekili yada geclik kolları başkanı 19 33 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Allah yardımcın olsun kızım Ne güzel kalplisin 23 12 Yanıtla
  • Ates null:
    Geçte olsa doğruyu bulmuşlar. 18 9 Yanıtla
  • Halis demir:
    caapeliye gelde anlat kendisi için deyil başka canlar için elinden geleni yaptı sevmezler filistine destek olanı onlar bu ülkeye yabancı onlar selanik göçmeni fakat profillerinde tc.yazar sahte Türk çülük oynarlar. 10 10 Yanıtla
  • mesut:
    Hukumet Derhal Secim Karari Alip Istifa etmelidir Kral Ciplak 5 9 Yanıtla
  • Sk 06:
    bandana ile Gazze'ye savunurlar ama gider abd de okurlar bir akılllı sensin 9 3 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    Adamlarda adalet var işte... 1 6 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    erkeğim diyip gezen çoğu erkekler den daha erkek 4 0 Yanıtla
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