ABD\'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltına alınan Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verildi.

ABD'nin New York kentindeki İkinci Temyiz Dairesi, Filistin'i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

SERBEST BIRAKILDI

Vermont Bölge Mahkemesi'nin yaklaşık bir buçuk aydır gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.

25 MART'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta yerel saatle 17.15 sıralarında Boston kentinde evinin yakınlarında ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Fulbright bursu alan ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, arkadaşlarıyla iftara gitmek için evinden çıktığı sırada durdurulmuş ve etrafı bir anda yüzleri kapalı 6 sivil ICE görevlisi tarafından sarılmıştı. Öztürk, itirazlarına rağmen yaklaşık 2 dakika sonra kelepçelenerek bir araca bindirilmişti.

'HAMAS'I DESTEKLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin destekçisi Öztürk'ün "Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddia edilmiş, İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir sözcü Öztürk'ün Louisiana eyaletindeki ICE İşlem Merkezi'ne transfer edildiğini söylemişti. Boston Bölge Mahkemesi, ise Öztürk'ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurmuştu.

Öztürk'ün avukatları tarafından açılan davada, Vermont'ta düzenlenecek kefalet duruşmasına fiziksel olarak katılabilmesi için mahkeme nakil kararı vermiş ancak ABD hükümeti bu nakil kararını temyize götürerek durdurmak istemişti.