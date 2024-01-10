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ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek - Son Dakika
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ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek

Kuzey Carolina eyaletinde 54 yaşında bir kadına tecavüz suçlamasıyla 44 yıl hapis yatan siyahi Ronnie Long'un suçsuz olduğu ortaya çıktı. ABD Temyiz Mahkemesi Yargıcı Stephanie Thacker, polisin maddi delilleri kasıtlı sakladığının anlaşılmasının ardından Long'un mahkumiyetinin iptal edildiğini belirtti. Long'un avukatları, anlaşmaya varılan 25 milyon dolarlık tazminatı ülke çapındaki en büyük haksız mahkumiyet tazminatlarından biri olarak nitelendirdi. Concord Şehir Meclisi ise Long'un haksız mahkumiyetine yol açan hataları ve suiistimalleri kabul ederek sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.

ABD\'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
10.01.2024 - 19:31,  Güncelleme: 19:31
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NEW ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödeneceği açıklandı.

Kuzey Carolina eyaletinde 54 yaşında bir kadına tecavüz suçlamasıyla 44 yıl hapis yatan siyahi Ronnie Long'un suçsuz olduğu ortaya çıktı.

ABD Temyiz Mahkemesi Yargıcı Stephanie Thacker, konu hakkında yapılan ifşaatlar sonucu "polisin maddi delilleri kasıtlı sakladığının anlaşılmasının ardından" 27 Ağustos 2020'de Long'un mahkumiyetinin iptal edildiğini belirtti.

Haksız yere, 44 yıl 3 ay 17 gün hapis yatan Long'un avukatları, anlaşmaya varılan rakamı (25 milyon dolar) ülke çapındaki en büyük "haksız mahkumiyet tazminatlarından biri" olarak nitelendirdi.

Long'un tazminat davası açtığı Concord Şehir Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Concord şehri, önceki şehir çalışanlarının Long'un haksız mahkumiyetine yol açan önemli hataları ve kasıtlı suiistimallerinin sorumluluğunu kabul ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Bay Long ve ailesine onlardan alınan her şeyi tam olarak geri verecek hiçbir önlem olmasa da, bu anlaşma aracılığıyla geçmişteki yanlışları düzeltmek ve sorumluluğu üstlenmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." denildi.

ABD medyasında yer alan bilgilere göre, 68 yaşında olan Long, 1976'da, 21 yaşındayken, "beyaz bir kadına tecavüz ve hırsızlıkla" suçlanmış ve tamamı beyazlardan oluşan jüri kararıyla iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA
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