 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de Kış Şartları Nedeniyle 6 Günde 21 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Kış Şartları Nedeniyle 6 Günde 21 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan kış şartları nedeniyle 6 günde 21 kişi hayatını kaybetti. Aralıksız kar yağışı ve soğuk hava dalgası Tennessee, New York, Arkansas, Kansas, Oregan ve Mississippi eyaletlerini etkisi altına aldı. Buffalo kenti civarında 75 santimetreden fazla kar yağdı ve uçuşlar iptal edildi. Elektrik kesintisi nedeniyle üç eyalette 95 bine yakın kişi elektriksiz kaldı.

ABD\'de Kış Şartları Nedeniyle 6 Günde 21 Kişi Hayatını Kaybetti
18.01.2024 - 01:07,  Güncelleme: 01:08
Abone Ol

NEW ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan kış şartları nedeniyle 6 günde 21 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki 6 eyaleti etkisi altına alan aralıksız kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana, Tennessee, New York, Arkansas, Kansas, Oregan ve Mississippi eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Tennessee'de Sağlık İdaresi ve yerel yetkililer tarafından toplam 7 kişinin öldüğü belirtilirken, diğer 5 eyalette de 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meteoroloji servisleri, New York'un Canada sınırındaki Buffalo kenti civarında 75 santimetreden fazla kar yağdığını, araçla seyahatin neredeyse imkansız hale geldiğini, karla karışık rüzgarın hızının ise yer yer saatte 65 kilometreye kadar çıkacağını bildirdi.

Ülkenin orta kesimlerinde soğukların cuma gününe kadar tehlikeli seviyelere geri döneceği ve donma riskini artıracağı belirtildi.

Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre, ABD'de bugün 1090 uçuş iptal edildi, 4 bin 221 uçuş ise gecikmeli yapıldı.

ABD'deki elektrik kesintisi istatistiklerine yer veren Poweroutages sitesi de kış şartları nedeniyle bugün ülkenin üç eyaletinde toplam 95 bine yakın kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Mississippi, New York, Kansas, Ulaşım, Hava Durumu, Doğal Afetler, Enerji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Kış Şartları Nedeniyle 6 Günde 21 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


00:24
Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri
22:59
Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
22:49
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44
Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24
Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14
3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol

Son Dakika
00:24 Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri
22:59 Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
22:49 Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44 Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24 Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25 Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2024 01:38:02. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Kış Şartları Nedeniyle 6 Günde 21 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement