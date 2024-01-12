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ABD'de Yahudi öğrenciler sinagogda kaçak mahzen kazdı, kefaletsiz serbest bırakıldı - Son Dakika
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ABD'de Yahudi öğrenciler sinagogda kaçak mahzen kazdı, kefaletsiz serbest bırakıldı

ABD'nin New York eyaletindeki bir sinagogta kaçak mahzen kazdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Yahudi öğrenciler, suçlarını kabul etmedikleri ve kefaletsiz serbest bırakıldı. Brooklyn kentindeki sinagoga İsrail'den hahamlık eğitimi için gelen öğrencilerin, suçlamaları arasında 'suç teşkil eden yaramazlık, dikkatsizce tehlikeye atma ve hükümet yönetimini engelleme' yer alıyor. Olay, sosyal medyada da gündem olmuştu.

ABD\'de Yahudi öğrenciler sinagogda kaçak mahzen kazdı, kefaletsiz serbest bırakıldı
12.01.2024 - 03:21,  Güncelleme: 03:22
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NEW ABD'nin New York eyaletindeki sinagogta kaçak mahzen kazdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Yahudi öğrenciler "kefaletsiz" serbest bırakıldı.

Brooklyn kentindeki sinagoga İsrail'den hahamlık eğitimi için gelen öğrencilerin, Brooklyn Ceza Mahkemesindeki duruşmada, suçlarını kabul etmedikleri ve kefaletsiz serbest bırakıldıkları belirtildi.

New York Polis Teşkilatının (NYPD) paylaştığı bilgilere göre, yaşları 19-22 arasında değişen 9 kişi hakkındaki suçlamalar, "suç teşkil eden yaramazlık, dikkatsizce tehlikeye atma ve hükümet yönetimini engelleme" olarak sıralandı.

Tünel kazılan sinagogun bağlı olduğu Chabad Lubavitch adlı Yahudi kuruluşun Halkla İlişkiler Sorumlusu Yaacov Behrman, isimlerini verdiği öğrencileri "haydut" olarak adlandırdı.

Behrman, yazılı açıklamasında, söz konusu olayı şöyle özetledi:

"Haydut kişiler, sinagogun bitişiğinde kaçak bir mahzen için alan kazmaya çalışıyordu. Enkazları, komşu bir kuruluşa ait, yıllardır kullanılmayan boş bir araziye atıyorlardı. Tespit edilmekten kaçınmak için, kaçak mahzenden komşu mülke doğru küçük bir geçit kazarak enkazı fark edilmeden ortadan kaldırdılar. Bu haydut kişilerin, işçilerin (kazılan) bölgeyi kapatmasını engelleme çabaları, profesyonel, sorumlu ve büyük bir hassasiyetle hareket eden NYPD'nin olaya dahil olmasına yol açtı."

Tüneli kapatmak için çimento kamyonu getirilince arbede yaşandı

Pazartesi günü sinagog yönetiminin, açılan mahzeni kapatmak için bir çimento kamyonu getirdiğini gören öğrenciler, beton harcını döktürmemek için işçilerin tünele geçişini engelledi.

Sinagogun bulunduğu mekanı kutsal alan olarak gören ve bu alanı genişletmek için mahzen kazdıklarını öne süren grup, yönetimi protesto ederek sinagogun ahşap kaplamalarını söktü ve polise teslim olmamak için uzun süre direndi.

Yetkililerin yardım çağrısı üzerine sinagoga gelen polis, uzun süre direnen radikal öğrencileri gözaltına almak zorunda kaldı.

New York medyasında çıkan haberlerde, ABD'de öğrenci vizesiyle bulunan Yahudi öğrencilerin oturumlarının iptal edilebileceği bilgisi yer aldı.

Sinagogtaki tünel kavgasının görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga yapılan polis baskınında, binanın altında yasa dışı inşa edilmiş geçitler olduğu tespit edilmişti.

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin Kovid-19 salgını döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürülmüştü.

Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmişti.

Kaynak: AA
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