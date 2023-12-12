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ABD'de Yahudi protestocular Beyaz Saray çitlerine zincirlendi - Son Dakika
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ABD'de Yahudi protestocular Beyaz Saray çitlerine zincirlendi

ABD'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden Yahudi göstericiler, Beyaz Saray çitlerine zincirlendi. Protestocular, Gazze'de yaşanan ölümlerin durması ve ateşkes talep etti. Göstericiler, Biden yönetimine Gazze'de ateşkesi desteklemesi çağrısında bulundu.

ABD\'de Yahudi protestocular Beyaz Saray çitlerine zincirlendi
12.12.2023 - 00:37,
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ABD'de Yahudi protestocular, Gazze'de ateşkes talebiyle kendilerini Beyaz Saray'ı çevreleyen çitlere zincirledi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes isteyen protestocular, Beyaz Saray önünde toplandı.

Saldırılarda hayatını kaybeden binlerce sivil için "ölüm eylemi" düzenleyen göstericiler, Joe Biden yönetimine Gazze'de ateşkesi desteklemesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, ABD'nin İsrail yanlısı politikasını desteklemeyen ancak baskılardan sesini çıkaramayan Beyaz Saray çalışanlarını cesaretli olmaya çağırdı.

Protestonun organizatörü aktivist Hazami Barmada, yaptığı açıklamada, Biden'ın Gazze politikalarını eleştiren birçok Beyaz Saray çalışanının "konuşmak gibi bir sorumluluklarının" bulunduğunu ancak cezalandırılacakları ve işlerini kaybedecekleri korkusuyla seslerini çıkaramadıklarını söyledi.

"Biden'a bu soykırımı finanse etmeyi bırakması gerektiğini söylemek için buradayız"

Bir grup Yahudi gösterici, Washington'ın Gazze politikasını protesto etmek amacıyla kendilerini Beyaz Saray'ı çevreleyen çitlere zincirledi.

Gazze'de ateşkes talep eden protestocular, İsrail'in saldırılarında can verenlerin isimlerini yüksek sesle okudu.

Protestoyu organize eden Filistin Özgürlüğü için Yahudi Büyükleri grubunun sözcüsü Esther Farmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün buradayız çünkü Yahudi büyükleri olarak soykırımın neye benzediğini ve nasıl bir his olduğunu biliyoruz. Bu, bizim anılarımızda var. Biden'a bu soykırımı finanse etmeyi ve silahlandırmayı bırakması gerektiğini söylemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Barış İçin Yahudi Sesi'nin (JVP) sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, Biden'ın Beyaz Saray'da düzenleyeceği Yahudilerce kutsal Hanuka (Işıklar) Bayramı Partisi öncesi kendilerini Beyaz Saray'ın çitlerine zincirleyen 18 göstericinin "gizli servis" tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

Kaynak: AA
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Beyaz Saray, Gazze, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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