ABD'de yapılan ankette Trump, Kamala Harris'in önünde - Son Dakika
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ABD'de yapılan ankette Trump, Kamala Harris'in önünde

ABD'de yapılan ankete göre eski Başkan Donald Trump, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'dan adaylığı devralan yardımcısı Kamala Harris'in 2 puan önünde yer aldı. Trump, kayıtlı 1000 seçmenin yüzde 49'unun desteğini alırken Harris, yüzde 47'de kaldı. Harris'in tercih edilirliği ise yüzde 35'ten yüzde 46'ya yükseldi.

27.07.2024 15:25
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ABD'de yapılan ankette eski Başkan Donald Trump, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'dan adaylığı devralan yardımcısı Kamala Harris'in 2 puan önünde yer aldı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı son ankete göre Trump, kayıtlı 1000 seçmenin yüzde 49'unun desteğini alırken Harris, yüzde 47'de kaldı.

Bu ayın başlarında WSJ tarafından yapılan ankette Trump'ın 6 puan gerisinde kalan Biden'a kıyasla Harris'in performansının önemli bir gelişme kaydettiği görülüyor.

Anket, ayrıca Harris'in kayıtlı seçmenler açısından tercih edilirliğinde de keskin artış olduğunu ortaya koydu. Bu ayın başlarında yüzde 35 olan oran, 11 puanlık sıçramayla yüzde 46'ya yükseldi. Buna karşılık Trump'ın tercih edilirliği yüzde 47, Biden'ınki ise yüzde 39'da kaldı.

Biden, başkanlık yarışından çekilmişti

Biden, yaşı, zihinsel uygunluğu ve kasımda Beyaz Saray'ı kazanma yeteneği hakkında haftalarca süren parti içi tartışmaların ardından 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.

Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos'ta Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de yapılan ankette Trump, Kamala Harris'in önünde - Son Dakika

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