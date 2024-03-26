ABD\'de Yük Gemisi Çarpması Sonucu Köprü Yıkıldı

ABD'nin Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen 8 kişiden 2'sinin kurtarıldığı açıklandı.
Eyalet yetkilileri, geminin çarptığı sırada köprünün tadilatında çalışan işçilerden kurtarılan 2 kişinin yakın bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındığını, bir işçinin taburcu edildiğini bildirdi.
Maryland Valisi Wes Moore, kaza sonrası eyalette olağanüstü hal ilan ederken, olayın "terör saldırısı olduğuna dair inandırıcı bir kanıt bulunmadığını" belirtti.
Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) Başkanı Jennifer Homendy, köprünün yanında yaptığı basın toplantısında, kurtarılan 2 işçi dışında diğer 6 kişiden hala haber alınamadığını söyledi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın NTSB tarafından yürütüldüğünü belirten Homendy, "Olaydan önce meydana gelmiş olabilecek her şeyi, geminin güvenlik geçmişini ve yapılan her türlü bakımı derinlemesine inceleyeceğiz." dedi.
Geminin yolculuk veri kayıt cihazının soruşturma için "kritik öneme sahip olacağını" söyleyen Homendy, 24 uzmandan oluşan bir ekibin denizcilik ve gemi operasyonlarını, güvenlik geçmişi kayıtlarını, gemi sahiplerini, operatörleri, şirket politikasını ve her türlü güvenlik yönetim sistemi veya programını inceleyeceklerini vurguladı.
Yetkililer, Baltimore'a gelen yük gemilerinin Virginia Limanına yönlendirildiğini kaydetti.
Öte yandan Francis Scott Key Köprüsü, Baltimore limanı ile birlikte ABD'nin Doğu Yakası'ndaki önemli nakliye hatlarından biri olan Patapsco Nehri üzerinde yer alıyordu. Köprünün yıkılmasıyla birlikte tüm deniz trafiği durduruldu ve 10 güzergahtaki 10 gemi yolda kaldı.
Köprünün yıkılması, ABD'nin ithal mallar için 9. en büyük limanında operasyonları dondurdu, bu durumun 80,8 milyar dolarlık ticari kayba yol açacağı bildirildi.
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, çarpmanın ardından gemide yangın çıkmıştı.
Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri sularına düşmüştü.
Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.
Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 7 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etmiş, sayıyı daha sonra 8 olarak güncellemişti.
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