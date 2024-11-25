ABD'den Batı Şeria ve Gazze Açıklaması - Son Dakika
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ABD'den Batı Şeria ve Gazze Açıklaması

ABD, Batı Şeria'nın ilhakına ve Gazze'de yerleşimlere karşı çıkarken, uluslararası hukukun korunması çağrısı yaptı.

25.11.2024 21:17
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NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesine" ilişkin tekliflere ve Gazze'de "yerleşim yerleri" kurulmasına karşı çıktıklarını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail- Filistin meselesine ilişkin oturum düzenlendi.

Burada konuşan Wood, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da artan "yerleşimci şiddetinden" derin endişe duyduğunu dile getirdi.

"ABD, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin teklifler ile Gazze'de yerleşim yerleri inşa edilmesine karşı çıkıyor." diyen Wood, bunun uluslararası hukuku ihlal edeceğini kaydetti.

Wood, bunların daha fazla istikrarsızlığı tetikleyeceğini belirterek, İsrail'in bölgeye "tam entegrasyonunun" önünde de ilave engeller oluşmasına neden olacağını söyledi.

"Barış için Gazze'de daha kaç kişinin ölmesi lazım?"

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky ise ABD'nin sadece Hamas üzerinde baskı kurulmasını istemesini eleştirdi.

Bazı İsrailli yetkililerin tüm Filistinlilerin Gazze'den gönderilmesi gerektiğini açık şekilde dile getirdiğini anımsatan Polyansky, "Bu, İsrailli yetkililerin gerçek niyetlerini çok açık şekilde gösteriyor. Gündemlerinde müzakere edilmiş bir çözüm yok." dedi.

Polyansky, İsrail'in "Filistinlilerin kalmadığı bir Gazze" oluşturmaya çalıştığını belirtti.

"Barış için Gazze'de daha kaç kişinin ölmesi lazım? Yoksa ABD barışı tüm Filistinliler öldürülene ve iki devletli çözüm ihtimali yok olana kadar engelleyecek mi?" sorularını yönelten Polyansky, uluslararası toplumun "sorumlu üyelerinin" buna karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi.

"Teslim olmak hiçbir zaman bir seçenek olmayacaktır"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise "Bu yangın acilen söndürülmezse, akan kan ve zalimliğin çok yıkıcı sonuçları olacak." uyarısında bulundu.

Tüm BM üyelerinin ya uluslararası hukukun korunması ya da İsrail hükümetinin katliamlarını savunmaya devam edeceğini kaydeden Mansur, "Esasen seçimin çok basit olması gerekiyor. Ancak bazı siyasilerin doğru seçimi yapmakta zorlandığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mansur, bu kişilerin Filistin halkının hayatıyla siyasi oyunlar oynamaya son vermesi gerektiğini belirterek, "Sizin siyasi hesap ve istekleriniz uğruna bizim çocuklarımız kurban edilmemeli." vurgusunu yaptı.

Uluslararası toplumun İsrail hükümetinin yalanları ve suçlarıyla caydırılmaması gerektiğini kaydeden Mansur, "Asıl İsrail hükümeti sizin hukuk ve doğrunun tarafında durma kararlılığınızı caydırıcı bulmalı." dedi.

Mansur, uluslararası hukukun üstünlüğünü sağlamak için şimdi harekete geçme zamanı olduğunu dile getirerek, "Savaş makinası İsrail'in Gazze ve Lübnan'da durdurulması gerekiyor." çağrısında bulundu.

İsrail'in "Generaller planını" Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te uygulamaya devam ettiğini ifade eden Mansur, "Peki uluslararası toplumun planı ne? Bu yüce Konsey'in planı ne? Plan açık şekilde BM Şartı'nda belirtiliyor." diye konuştu.

Mansur, BM Şartı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için kararlı adım atılması gerektiğini belirterek, sözlerin harekete dönüşmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'a dönerek "Hayal etmeye devam edin, teslim olmak hiçbir zaman bir seçenek olmayacaktır." dedi.

Mansur, yasa dışı işgali sonlandırmak için çabalarını sürdüreceklerini ve vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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