ABD'den İran'a Hava Gücü ve Saldırılar

04.03.2026 18:52
Savunma Bakanı Hegseth, İran'a yönelik büyük saldırıların devam ettiğini ve hava gücünün artırıldığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik "daha büyük saldırıların" geldiğini, "yavaşlamanın" söz konusu olmadığını belirtti.

Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile birlikte ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının 5. gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ABD ordusu, İran'a karşı Irak'ta 2003 operasyonundakinden 2 kat daha fazla hava gücü kullanıyor." diyen Hegseth, bu kapasitenin İsrail'in 12 gün operasyonlarının "7 katı büyüklüğünde" olduğunu bildirdi."

Hegseth, "Daha büyük saldırı dalgaları geliyor, hızlanıyoruz, yavaşlamıyoruz." dedi.

"Amerika, Başkan (Donald) Trump'ın doğrudan komutası altında, kesin, yıkıcı ve acımasız bir şekilde kazanıyor." ifadesini kullanan Hegseth, İran Hava Kuvvetlerinin "yok edildiğini" ileri sürdü."

ABD Savunma Bakanı, İran Donanmasının "Basra Körfezi'nin dibinde yatmakta" olduğunu ve dün gece "İran'ın en değerli savaş gemisi Süleymani'yi" batırdıklarını söyledi.

Hegseth, ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde bulunan birliğin liderinin yakalandığını öne sürdüğü konuşmasında, "İran, Başkan Trump'ı öldürmeye çalıştı ve son gülen Başkan Trump oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye hava sahasına yönelen füze

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen füzenin, NATO'nun hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesiyle ilgili yorumda bulundu.

Hegseth, "Bu özel çatışmanın farkındayız. Ancak bu 5'inci madde gibi bir şeyi tetikleyeceği anlamına gelmiyor." görüşünü paylaştı.

ABD askerlerinin güvenliği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Hegseth, ABD birliklerinin yüzde 90'ından fazlasının "İran'ın ateş menzilinin dışında" olduğunu vurguladı.

Hegseth, İsrail istihbarat ve savaş gücünün İran'ı kontrol altında tutma kapasitesine dikkati çekerek, "Elbette İran hala bazı füzeler fırlatabilecek ve hala sivil hedeflere tek yönlü saldırı dronları fırlatabilecek, vekilleri büyükelçiliklerimize, üslerimize ve hassas hedeflerimize saldırmaya çalışacak." diye konuştu.

"II. Dünya Savaşı'ndan bu yana düşman gemisinin torpido ile batırılmasının ilk örneği"

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Hint Okyanusu açıklarında İran'a ait bir savaş gemisinin tespit edilerek batırıldığı bilgisini görüntüsüyle birlikte basın mensuplarıyla paylaştı.

İran Donanmasının artık "bir etken olmaktan çıktığını" belirten Hegseth, "Dün Hint Okyanusu'nda, bunu ekranda göstereceğiz, uluslararası sularda güvende olduğunu sanan bir İran savaş gemisi Amerikan denizaltısı tarafından batırıldı." ifadelerini kullandı.

Hegseth, söz konusu denizaltının bir torpido ile batırıldığını belirttiği konuşmasında, bunun "II. Dünya Savaşı'ndan beri bir düşman gemisinin torpido ile batırılmasının ilk örneği" olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı, II. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi İran'a karşı da "kazanmak için savaştıklarını" ifade etti.

Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait bir geminin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemideki 78 denizcinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı ifade edilmiş, gemideki en az 101 kişinin halen kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

Caine: "20'den fazla İran savaş gemisini imha ettik"

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının ilk 5 gününü değerlendirdiği basın açıklamasında, bu sürede toplamda "2 binden fazla hedefi" vurduklarını belirtti.

Caine, "Bölge dışındaki fırkateyne ek olarak, bir denizaltı da dahil olmak üzere 20'den fazla İran savaş gemisini imha ettik ve şu anda İran'ın bölgedeki önemli deniz gücünü etkisiz hale getirdik." dedi.

ABD donanmasının Basra Körfezi'nde kurduğu üstünlüğe vurgu yapan Caine, "Bir ABD donanması hızlı saldırı denizaltısı, tek bir Mark 48 torpidosuyla düşman savaş gemisini anında batırarak, savaş gemisini denizin dibine gönderdi." bilgisini paylaştı.

Caine, İran'a yönelik saldırıların başlamasının üzerinden henüz "100 saat geçtiğini" belirterek, "Bu operasyonların karmaşık, tehlikeli ve henüz bitmediğini her zaman hatırlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

