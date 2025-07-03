ABD'den İsrail'e Ateşkes Mesajı - Son Dakika
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ABD'den İsrail'e Ateşkes Mesajı

03.07.2025 00:30
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İsrail'in Gazze'deki olası ateşkesi 'herkesin kabul ettiği unsurlara' sahip olacak, diyen Bruce, Trump'ın iyimser olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in işgal ettiği Gazze Şeridi'nde bir ateşkesin olması durumunda, bunun "herkesin kabul ettiği unsurlara" sahip olacağını belirtti.

Bruce, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Trump'ın, İsrail tarafından kabul edildiğini bildirdiği 60 günlük ateşkes teklifi hakkında ayrıntı vermeyi reddeden Bruce, "Eğer bir ateşkes olursa, açıkça herkesin kabul ettiği unsurlar olacak. ve bu da sonunda Başkan (Donald) Trump'ın vizyonunun ne olacağını belirleyecektir." ifadelerine yer verdi.

Bruce, İsrail'in İran'a saldırılarını ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasını kastederek, "Orta Doğu'nun birkaç hafta önce çok dramatik bir şekilde değiştiğini" ve bu değişikliğin "sonsuza dek süreceğini" söyledi.

Tammy Bruce, Orta Doğu'daki bu değişimin aynı zamanda, "farklı bir karar alma fırsatı" oluşturduğunu ve Trump'ın bu konuda "iyimser" olduğunu dile getirdi.

Bruce, "O bizim bilmediğimiz şeyleri biliyor ve bunun (ateşkesin) bu hafta mı yoksa gelecek hafta mı olacağını öğrenmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, İsrailli bakanların işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme çağrılarıyla ilgili soru üzerine, böyle bir ilhak kararının alınması durumunda İsrail'i destekleyeceklerini söyledi.

Bruce, "İsrail'e ilişkin pozisyonumuz şudur, yaptığı seçimlerin, İsrail'in ve kararlarının ve kendi iç güvenliğine bakış açısının yanındayız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, İsrail- Filistin çatışmasıyla ilgili iki devletli bir çözümü hala destekleyip desteklemediği sorusunu geçiştiren Bruce, Başkan Donald Trump'ın "mevcut durum hakkında gerçekçi" olduğunu söylemekle yetindi.

Bruce, şunları söyledi:

"Açıkça Gazze yaşanmaz bir yer. Arap ortakların yardımıyla yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Henüz sağlanmış bir ateşkesimiz yok. Umarım bu durum değişir. Ancak bu, genel dinamiklerin oldukça önüne geçiyor. Bu yüzden başkanın odaklandığı şey bu."

Likud Partisi üyesi 14 bakan bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, işgal altındaki Batı Şeria'yı derhal ilhak etmeye çağırmıştı.

Bakanlar, ABD ile stratejik ortaklığın ve Başkan Donald Trump'ın mevcut desteğinin bu ilhak için "uygun bir zaman yarattığını" savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den İsrail'e Ateşkes Mesajı - Son Dakika

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