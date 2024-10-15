ABD'den İsrail'e Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
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ABD'den İsrail'e Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı

ABD, İsrail'den Gazze'deki insani durumu 30 gün içinde iyileştirmesini istedi.

15.10.2024 23:16
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail hükümetinden 30 gün içinde Gazze'deki insani durumu "iyileştirmek için harekete geçmesini" istediklerini belirtti.

Sözcü Miller, günlük basın toplantısında, ABD'den İsrail'e, Gazze'deki insani durumun düzeltilmesinin istendiğine dair mektup gönderildiğini doğruladı.

Miller, "Bakan (ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken), Savunma Bakanı (Lloyd) Austin ile, pazar günü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e, Gazze'ye ulaşan insani yardım seviyeleriyle ilgili endişelerimizi açıkça belirtmek için bir mektup yazdı." dedi.

Normal şartlarda bu mektubu açıklamayı amaçlamadıklarını belirten Miller, "Artık kamuoyu bildiğine göre, bunu teyit etmekten ve hakkında konuşmaktan mutluluk duyuyorum." sözleriyle, İsrail'e "yardımların iyileştirilmesine yönelik harekete geçmesi için" 30 gün süre tanındığı bilgisini teyit etti.

Miller, mektubun, Filistinli sivillere ulaşan insani yardım seviyeleriyle ilgili İsrail ile devam eden uzun süreli görüşmeler ve ABD tarafının bu konudaki endişeler bağlamında ele alınması gerektiğini bildirdi.

İsrail'e bu konuda 30 gün süre verilmesinin, 3 hafta sonra yapılacak ABD seçimleri ile bağı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Miller, bu tarz taleplerin ilk olmadığını, Gazze'ye yardım kamyonu geçişlerinin bu süreçte bazen yükseldiğini söyledi.

Miller, İsrail'e yapılan mektuplu ihtarın, son birkaç ayda yardımların yüzde 50'den fazla düşmesi ve eylül ayında en düşük seviyeye ulaşmasıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Yüzer iskele projesi "fiyasko" eleştirilerine neden olmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı son "Birliğin Durumu" konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye yüzer iskele kurulacağını duyurmuştu.

İsrail'in kara sınırından Gazze'ye insani yardım girişlerini engellemesine çözüm olarak planlanan yüzer iskelenin kurulumu iki aydan fazla sürerek 17 Mayıs'ta bitirilmişti. Ancak 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu yüzer iskele parçalara ayrılmış, "fiyasko" eleştirileri altında İsrail'de yapılan onarımdan sonra 7 Haziran'da tekrar yerine kurulmuştu.

Pentagon, ilk olarak 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, ikinci kurulum için tamiri dahil yaklaşık 230 milyon dolar olarak yeniden belirlendiğini bildirmişti.

Bu süre içinde yüzer iskele deniz şartları nedeniyle sık sık kullanılamaz hale gelmiş, yerinden çıkarılarak İsrail'in Aşdod Limanı'nda tutulmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da yapılan NATO Zirvesi'nin bitiminde düzenlenen basın toplantısında, Gazze kıyısına kurulan yüzer iskele projesiyle ilgili "Ortaya koyduğum bazı şeylerin başarısız olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradım." demişti.

Pentagon, 17 Temmuz'da İsrail'in kara yolu ile geçişlere izin vermemesi nedeniyle insani yardımları Filistinlilere ulaştırmak amacıyla ABD'nin Gazze sahiline mayıs ortasında kurduğu yüzer iskelenin "görevini tamamladığını" kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den İsrail'e Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika

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