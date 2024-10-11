ABD'den Lübnan İçin Güçlü Ve Egemen Çağrı

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BİRLEŞMİŞ ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın durdurulması konusunda "güçlü ve egemen" bir Lübnan'ın inşa etmenin gereğine değindi.

BMGK'de, " Orta Doğu'daki Durum" başlığı altında gerçekleşen oturumda Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmaların sonuçları ele alındı.

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, Güvenlik Konseyi'ne hitabında, "Bu krizin çözümü daha zayıf bir Lübnan değil, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nde temsil edilen, meşru bir güvenlik gücü tarafından korunan, güçlü ve gerçek anlamda egemen bir Lübnan'dır." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası toplumun çabalarını bu doğrultuda yönlendirmesi gerektiğini söyleyen Wood, Lübnan'ın devlet kurumlarının güçlendirilerek, toprakları üzerinde etkili bir kontrol uygulayabilmesine yardımcı olunmasının önemini vurguladı.

Wood, "Ayrıca Lübnan'ın siyasi liderlerinin farklılıklarını bir kenara bırakıp Lübnan halkının ihtiyaçlarına, yabancı müdahalelerden bağımsızlık istekleri de dahil, yanıt veren bir hükümet kurmasını gerektirir." diye ekledi.

İran'ı "Lübnan'ın egemenliğini baltalamakla" suçladı

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, Lübnan'daki iktidarsızlığı Tahran yönetiminin bölgeye müdahalesine bağladığı konuşmasında, "Bunun çözümü, İran'ı Lübnan'ın egemenliğini baltalamakla suçlamaktır." dedi.

Wood, "İran'a bu Konsey'in kararlarını hiçe saydığı ve barışı ve güvenliği tehdit eden kurşununu desteklediği için ağır bedeller ödetmeye hazır olmalıyız." ifadelerine yer verdi.

ABD'li diplomat, ülkesinin, "İsrail ve Lübnan'a gerçek güvenlik sağlayan ve mavi çizginin her iki yakasındaki sivillerin evlerine dönmelerine izin veren" diplomatik bir çözüm için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Ruya ABD'nin bölgeye yaklaşımını eleştirdi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi üyelerine konuşmasında, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'ın güneyinde 1 milyondan fazla insanın yerlerini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

"İsrail, sivil kayıpları gözetmeksizin, rakibini her ne pahasına olursa olsun yok etmeye hazır olduğunu gösterdi." diyen Nebenzia, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de uyguladığı "senaryoyu" Lübnan'da da devam ettirdiğini ifade etti.

Nebenzia, çözüm noktası olması gerektiğini vurguladığı Güvenlik Konseyi'nin ise "felç durumda" olduğunu belirtirken, ABD'nin Konsey üyelerinin bölgede ateşkes sağlanmasına yardımcı olabilecek bir karar alma girişimlerini engellediğini iddia etti.

Konseyin bazı üyelerini de bu konuda suçlayan Rusya Temsilcisi, "Bazıları ABD'yi rahatsız edici bir duruma sokmaktan kaçınmaya çalışıyor ve bu diğer tüm düşüncelerin önüne geçiyor. Yapabilecekleri en fazla şey, bu salonda güzel ama boş konuşmalar yapmak." ifadelerine yer verdi.

Vassily Nebenzia, İsrail'in, Lübnan topraklarına karşı başlattığı saldırıda ABD'yi de "suç ortağı" olarak niteledi.

Nebenzia, "İsrail'in yükümlülüklerini belirleyen 1701 sayılı Kararın tam ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasını, yani İsrail'in, tüm askeri operasyonlarını durdurma, silahlı kuvvetlerini Güney Lübnan'dan çekme ve Lübnan topraklarının işgalini sona erdirmesini talep ediyoruz." dedi.