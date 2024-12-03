ABD'den Suriye ve Lübnan Açıklamaları - Son Dakika
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ABD'den Suriye ve Lübnan Açıklamaları

ABD, Suriye'de gerginliğin azalmasını ve siyasi süreçlerin başlamasını istiyor.

03.12.2024 01:46
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NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki gelişmelere binaen politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, ülkedeki Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili "gerginliğin azaltıldığını" görmek istediklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında konuştu.

Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında 27 Kasım'dan bu yana devam eden çatışmalar hakkında Miller, "Görmek istediğimiz şey, gerginliğin azaltılması, sivillerin ve azınlık gruplarının korunmasıdır, ancak genel politikamız aynı. Bu iç savaşı kesin olarak herkes için sona erdirecek ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç görmek istiyoruz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2015'te alınan ve Suriye'de iç savaşı bitirmek amacıyla siyasi süreci teşvik eden 2254 sayılı karara işaret eden Miller, Suriye rejimi üzerinde nüfuzu olan her ülkenin, Esed rejiminin kendi halkıyla diyalog kurarak siyasi süreç başlatması ve iç savaşa devam etmesini engelleyecek BM kararlarının tam olarak uygulanması için çaba sarf etmesini umduklarını söyledi.

"Esed, ellerinde halkının kanı olan acımasız bir diktatördür"

Miller, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed için de "Esed, ellerinde Suriye'deki masum sivillerin, kendi halkının kanı olan acımasız bir diktatördür. Sonuç olarak, görmek istediğimiz şey ileriye dönük bir siyasi süreçtir, ancak Suriye halkının liderlerinin kim olduğunu belirleyebileceği bir süreç." ifadesini kullandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamış, merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı grupların ilerleyişi sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Aralık'ta, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade etmiş, Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini belirtmişti.

" Lübnan'da ateşkesin bozulduğunu görmek istemiyoruz"

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da varılan ateşkesin, İsrail'in ihlallerine rağmen devam edip etmediği konusundaki soruları da yanıtlayan Miller, ateşkesi, yürürlüğe girmesinden bu yana "başarılı gördüklerini" savundu.

Matthew Miller, genel olarak bakıldığında, "çatışmaları durdurma konusunda ateşkesin başarılı olduğunu" söyleyebilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkesin olası ihlalleri açısından, bu sorunu ele almak için Fransa'yla birlikte, İsrail ve Lübnan ordusuyla olası ihlaller konusunda etkileşime açık bir mekanizma kurduklarını vurgulayan Miller, bu nitelikteki kırılgan bir ateşkesin özellikle ilk haftasında bazı ihlallerin olabileceğini öngördüklerini dile getirdi.

Miller, "Sonuç olarak, ateşkesin bozulduğunu görmek istemiyoruz ve şu ana kadar görmedik. Kurduğumuz mekanizma ile olası ihlallere dair raporlar aldığımızda, bunları inceleriz ve ardından tekrarlanmamasını sağlamak için taraflarla iletişime geçeriz." dedi.

İsrail ordusu, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen bugün Lübnan'a yönelik saldırılar başlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun, ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana 2 kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ihlallerinin sayısı en az 73'e yükseldi.

Kaynak: AA

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