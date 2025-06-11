ABD Deniz Piyadeleri Los Angeles'a Geldi... Kaliforniya Valisi Newsom Uyardı: "Demokrasi Saldırı Altında"

(ANKARA) - Yüzlerce ABD Deniz Piyadesi, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Los Angeles bölgesine geldi. Bu gelişme, ABD'nın ikinci en büyük kentinde gerginliği artırırken, ABD'nin başka pek çok şehrinde de protestoları tetikledi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump'ın politikalarına karşı "demokrasi saldırı altında" uyarısında bulundu. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, protestoların alevlenmesine karşı sokağa çıkma yasağı ilan etti. Trump yönetimi yetkilileri ise sokak protestolarına yanıt olarak göçmen baskınlarını iki katına çıkarma sözü verdi.

Donald Trump yönetiminin göçmen baskınlarına karşı başlayan protestoları bastırmak için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini göndermesi, Los Angeles'ta beşinci gününe giren gösterileri daha da alevlendirdi. Bu hamle, ABD'nin başka pek çok şehrinde de protestoları tetikledi. Bu şehirler arasında New York, Atlanta ve Chicago yer aldı. Göstericiler, bazı yerlerde polisle tartıştı ve itişmeler yaşandı. Chicago'daki Daley Plaza'da bazı protestocular, Picasso heykelinin üzerine tırmandı, bazıları ise ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun kaldırılmasını istedi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump ile Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, karşılıklı sert açıklamalar yaptı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, protestoların şehir merkezindeki yaklaşık beş caddeyle sınırlı olduğunu belirterek, şiddet olayları ve yağmalama nedeniyle şehir merkezinin bazı bölgeleri için birkaç gün boyunca geçerli olacak saat 20.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bass, birkaç gündür sokağa çıkma yasağının değerlendirildiğini ancak pazartesi gecesi 23 iş yerinin yağmalanmasının ardından bu kararı aldığını belirtti. Karen Bass, düzenlediği basın toplantısında, çoğunluğu barışçıl bir şekilde protesto eden göstericiler ile şiddet ve yağmadan sorumlu olan küçük bir kışkırtıcı grup arasında net bir ayrım yapılması gerektiğini vurguladı.

Sokağa çıkma yasağının başlamasına beş dakika kala, yüzlerce protestocu ellerini havaya kaldırarak polisle karşı karşıya geldi ve "barışçıl protesto" sloganları attı. Göstericiler ayrıca, yoğunlaşan baskınlarda gözaltına alınan göçmenlerle dayanışma amacıyla Meksika ve diğer bazı ülkelerin bayraklarını salladı.

Polis, birçok göçmenin tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi'nin önündeki sokaklardan protestocuları uzaklaştırdı. Bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağına rağmen birçok grubun sokaklarda kalmaya devam ettiği ve "kitlesel tutuklamalara başlandığı" bildirildi.

İç Güvenlik Bakanlığı: "Günde 2 bin göçmenlik suçu işleyen kişi, gözaltına alındı"

Polis yetkilileri, dün 197 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı; ancak ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 9 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminin son günlerde günde 2 bin göçmenlik suçu işleyen kişiyi gözaltına aldığını belirtti. Bu rakamın, önceki Başkan Joe Biden döneminde, 2024 mali yılı boyunca günlük ortalama 311 kişinin gözaltına alınmasının çok üzerinde olduğu tespit edildi.

Demokrat siyasetçiler, Trump yönetiminin ülkedeki yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme girişimleri ve bu politikalara karşı sokaklara çıkan muhaliflere yönelik baskılar nedeniyle, ülke genelinde bir kriz yaşandığına dair endişelerini dile getirdi. ABD basınında bu olayların, Trump yönetiminin göçmen politikalarıyla ilgili yaşadığı "en büyük gerilim noktası" haline geldiği belirtildi.

Newsom: "Bir başkanın pervasızca güç suistimali, kolayca alev alabilecek durumu daha da körükledi"

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, konuya ilişkin bir video mesajında, "Bir başkanın bu kadar pervasızca güç suistimali, zaten kolayca alev alabilecek bir durumu daha da körükledi; halkımızı, polis memurlarımızı ve hatta Ulusal Muhafızlarımızı riske attı. İşte çöküş o zaman başladı. Yine tırmanışı seçti. Daha fazla güç kullanmayı seçti. Halkın güvenliği yerine gösterişi tercih etti. Demokrasi saldırı altında" dedi.

ABD'de 2028'de gerçekleşecek Başkanlık seçimlerine aday olması beklenen Newsom, yapılan askeri sevkiyatları, "yasa dışı ve kaynak israfı" olarak nitelendirdi, 9 Haziran Pazartesi günü eyalet adına Trump ve Savunma Bakanlığı'na dava açarak, federal birliklerin gönderilmesini engellemeye çalıştı. Trump ise karşılık olarak Newsom'un "tutuklanması" gerektiğini öne sürdü.

Trump: "Bu saldırı, yabancı bayraklar taşıyan isyancılar tarafından gerçekleştiriliyor"

Yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme vaadiyle yeniden başkan seçilen Trump, dün askerleri "onurlandırmak" amacıyla yaptığı bir konuşmada, bu kararını savundu. Trump, Kuzey Karolina'daki Fort Bragg Ordu Üssü'nde askerlere hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Ordumuzun nesiller boyunca yetiştirdiği kahramanlar, uzak topraklarda kanlarını bu ülkenin bir istilayla ya da üçüncü dünya yasasızlığıyla yok edilmesini izlemek için dökmedi. Kaliforniya'da tanık olduğunuz şey; barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe karşı tam kapsamlı bir saldırıdır. Bu saldırı, yabancı bayraklar taşıyan isyancılar tarafından gerçekleştiriliyor."

Trump, yönetiminin "Los Angeles'ı özgürleştireceğini" de sözlerine ekledi.

700 Deniz Piyadesi, belirli noktalara sevk edilmeyi bekliyor

Batı medyasına konuşan ABD'li bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 700 Deniz Piyadesi, Los Angeles'ın yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Seal Beach bölgesinde bir hazırlık alanında konuşlandırıldı, piyadeler belirli noktalara sevk edilmeyi bekliyor. Aynı yetkili, dün itibarıyla Los Angeles bölgesinde 2 bin 100 Ulusal Muhafız askerinin bulunduğunu belirtti.

Ayrıca Trump yönetimi yetkilileri, sokak protestolarına yanıt olarak göçmen baskınlarını iki katına çıkarma sözü verdi.