ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de ateşkesin Filistin ve İsrail halkına fayda sağlayacağını vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de ateşkesin Filistin ve İsrail halkına fayda sağlayacağını vurguladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze\'de ateşkesin Filistin ve İsrail halkına fayda sağlayacağını vurguladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşmesinde, Gazze'de ateşkesin hem Filistin hem de İsrail halkına fayda sağlayacağını vurguladı ve Hamas'ın anlaşmayı 'gecikmeksizin' kabul etmesini beklediklerini belirtti. Blinken, ayrıca, Başbakan Mustafa öncülüğünde Filistin Yönetimi çatısı altında yapılacağı duyurulan reformlardan memnuniyet duyduklarını ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına olan desteklerini dile getirdi.

11.06.2024 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşmesinde, Gazze'de ateşkesin hem Filistin hem de İsrail halkına fayda sağlayacağını vurguladı ve Hamas'ın anlaşmayı "gecikmeksizin" kabul etmesini beklediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu turuna devam eden Blinken'ın Filistin ve Ürdün'deki diplomatik temaslarına ilişkin yazılı açıklamalar yaptı.

Buna göre, Filistin'de Başbakan Mustafa ile bir araya gelen Blinken, Gazze'deki insani krizi ve olası ateşkes süreciyle ilgili son durumu kapsamlı şekilde ele aldı.

Blinken, Gazze'de ateşkesin sağlanması halinde bunun hem Filistinlilere hem de İsraillilere fayda sağlayacağını belirtti ve Hamas'ın "gecikmeksizin" anlaşmayı kabul etmesini beklediklerini vurguladı.

Blinken ayrıca, Başbakan Mustafa öncülüğünde Filistin Yönetimi çatısı altında yapılacağı duyurulan reformlardan memnuniyet duyduklarını ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına olan desteklerini dile getirdi.

Orta Doğu temasları kapsamında İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze'de ateşkes sürecini görüşen Blinken, ateşkes önerisinin arkasında durduklarını vurgulamıştı.

Blinken'ın Gazze'de ateşkes konusundaki diplomatik temasları

Öte yandan Blinken, Gazze'deki insani krizle ilgili olarak düzenlenen konferans marjında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile de bir araya geldi.

Blinken ile Al Nahyan arasındaki görüşmede, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasının önemine işaret edilirken, Blinken BAE'den Gazze konusundaki desteğine devam etmesi ricasında bulundu.

Blinken ayrıca Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Ürdün'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki insani kriz kapsamlı şekilde ele alınırken, iki isim de bir an önce ateşkesin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Blinken ile es-Sudani arasındaki görüşmede ayrıca ABD ile Irak arasındaki son dönemde hareketlenen ikili ilişliler ve güvenlik politikalarıyla ilgili halen devam eden diplomatik çalışmalar ele alındı.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Antony Blinken, Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de ateşkesin Filistin ve İsrail halkına fayda sağlayacağını vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 04:57:33. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de ateşkesin Filistin ve İsrail halkına fayda sağlayacağını vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement