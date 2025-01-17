ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Gazze'de Ateşkesin Sağlanması İçin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Nüfuzlarını Kullanmalarını İstedik" - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Gazze'de Ateşkesin Sağlanması İçin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Nüfuzlarını Kullanmalarını İstedik"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Gazze\'de Ateşkesin Sağlanması İçin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Hamas Nüfuzlarını Kullanmalarını İstedik"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze’de varılan ateşkese nasıl ulaşıldığına dair değerlendirmesinde ''Son haftalarda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi diğer aktörlere de giderek, Hamas’ı masaya geri getirmek ve bir anlaşma sağlamak için (Hamas üzerindeki) ağırlıklarını ve nüfuzlarını kullanmalarını istedik'' ifadelerini kullandı.

17.01.2025 23:43
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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes anlaşmasına nasıl varıldığına ilişkin değerlendirmesinde, "Son haftalarda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi diğer aktörlere de giderek Hamas'ı masaya geri getirmek ve bir anlaşma sağlamak için (Hamas üzerindeki) ağırlıklarını ve nüfuzlarını kullanmalarını istedik" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görev süresi dolmadan önce düzenlediği son basın toplantısına Gazze'de varılan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Blinken ateşkes anlaşmasına nasıl ulaşıldığına ve ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve ekibinin çabalarının ateşkesin sağlanmasında belirleyici olup olmadığına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Daha önce de söylediğim gibi, (Gazze'de) kabul edilen anlaşma, Başkan Biden'ın mayıs ayında kamuoyuna sunduğu öneriye dayanıyor. Başkan'ın detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaştığı çerçeve, dünyanın dört bir yanından ülkelere kabul ettirildi ve BM Güvenlik Konseyi'nde onaylandı. Bu, Hamas'ı ilk etapta harekete geçirdi çünkü o zamana kadar Hamas, altı haftalık bir ateşkesin, rehinelerin serbest bırakılmasının, mahkumların salıverilmesinin, insani yardımın hızla sağlanmasının ve kalıcı bir ateşkesin koşullarını müzakere etmek için zaman kazanılmasının öngörüldüğü bu planı reddediyordu.

O zamandan beri hemen hemen her gün (mayıs ayında sunulan önerinin) çerçevesini doldurmak ve uygulama detaylarını müzakere etmek için çalışmalar yapıldı. Birkaç kez bu süreci tamamlamaya çok yaklaştık. Ancak dediğim gibi çeşitli olaylar genellikle bu tür çalışmaların gecikmesine ya da kontrolden çıkmasına neden olur. Ama biz çalışmalarımıza devam ettik. Bu arada az önce açıkladığım gibi, Hamas'ın ve potansiyel destekçilerinin karşılaştığı zorlukları artırmak adına aldığımız önlemler, İsrail'in attığı adımlarla birlikte bu hesaplamayı dramatik bir şekilde değiştirdi.

Bence bizi bugüne getiren şey bu oldu. Diplomasi çabalarımız ve caydırıcılığımız, Hamas'ı izole ederek masaya dönmeye ve evet demeye zorladı. Son haftalarda, örnek olarak, Hamas sonbaharda müzakere etmeyi reddederken, Katar'daki dostlarımıza giderek Hamas'ın Katar'da bulunan siyasi operasyonunun artık hoş karşılanmadığını onlara bildirmelerinin zamanının geldiğini söyledim. Katar bu konuda gerekeni yaptı.

"Uzun bir süreçte birçok faktörün bir araya gelmesiyle bugüne ulaşıldı"

Ayrıca son haftalarda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi diğer aktörlere de giderek, Hamas'ı masaya geri getirmek ve bir anlaşma sağlamak için (Hamas üzerindeki) ağırlıklarını ve nüfuzlarını kullanmalarını istedik. O da gerekeni yaptı. Yani bu, uzun bir süreçte birçok faktörün bir araya gelmesiyle bugüne ulaşıldığını gösteriyor.

Bununla birlikte sadece yeni gelen yönetimi tam olarak bilgilendirmekle kalmayıp, aynı zamanda onları bu sürecin son kısmına dahil etmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi, anlaşma kapsamında uygulanması gereken hemen hemen her şeyin (ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald) Trump yönetimi altında uygulanacak olmasıdır. Tarafların, Trump yönetiminin müzakere ettiğimiz anlaşmayı desteklediğini ve Başkan Biden'ın sunduğu çerçeveyi uygulayacağını bilmeleri çok önemliydi.

(Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi) Steve Witkoff'un bizimle, Brett McGurk ile yakın çalışarak bu sürecin tamamlanmasında gösterdiği çok değerli çabayı hem takdir ediyor hem de övüyorum. Ancak, ilgililere yeni yönetimin anlaşmayı desteklediğini, onayladığını ve yükümlülüklerini yerine getireceğini açıkça belirtmenin önemli olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Antony Blinken, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Gazze, Son Dakika

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