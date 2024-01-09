ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze\'de sivillere zarar verilmesinden kaçınılması gerektiğini belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Gazze Şeridi'nde sivillere zarar verilmesinden kaçınılması ve sivil altyapının korunması" gerektiğini belirtti.

Blinken, X sosyal medya platformundan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'in tekrar yaşanmasını engelleme hakkına olan desteklerini yinelediklerini belirten Blinken, "Ayrıca, sivillerin zarar görmemesinin, sivil altyapının korunmasının ve insani yardımların Gazze geneline dağıtımının sağlanmasının önemini vurguladım." ifadelerini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Blinken, İsrail Savaş Kabinesi üyelerine, Gazze'ye ulaştırılan yardımların artırılması gerektiğini söyledi.

Blinken, savaş kabinesine, "Bölgedeki birçok ülkeye yaptığım ziyaretten döndüm, İsrail'in bölgeye entegrasyonunun sağlanmasına yönelik istekleri var ancak bizim de bir siyasi vizyonumuzun olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah hareketi arasında 8 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sınır bölgelerinden tahliye edilen İsraillilere ilişkin Blinken, "Kuzey bölgelerindeki halkı evlerine nasıl döndüreceğimizi anlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Blinken, Netanyahu ve savaş kabinesi üyeleri ile Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları da görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Suudi Arabistan'a geçmişti. Dün İsrail'e gelen Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.

Blinken'ın yarın da devam edecek ziyareti kapsamında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşmesi bekleniyor.

ABD, İsrail'in "savaş" olarak nitelediği ve on binlerce Filistinliyi öldürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Tel Aviv yönetimine askeri destekte bulunuyor.

Blinken, 12 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette, ülkesinin Tel Aviv'e devam eden desteğine dikkati çekmiş ve "Bir Yahudi olarak da buradayım." demişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 519 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 157 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.