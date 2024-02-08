ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Hamas\'ın önerisi İsrail ile anlaşma için bir alan yarattı

Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın esir takası için yaptığı öneride "bazı başarı şansı olmayan talepler" olsa da İsrail ile anlaşmaya varılması için bir alan yarattığını düşündüklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve Filistin'e yaptığı ziyaretin ardından basın toplantısı düzenledi.

İsrail hükümetiyle, Hamas'ın ABD, Katar ve Mısır'ın kalan rehinelerin serbest bırakılması ve insani aranın uzatılmasına ilişkin teklifini görüşme fırsatı bulduklarını belirten Blinken, "Hamas'ın yanıtında bazı başarı şansı olmayan talepler olsa da (İsrail'le) anlaşmaya varılması için bir alan yarattığını düşünüyoruz." dedi.

Bakan Blinken, İsrail- Lübnan sınırında yaşanan gerilim nedeniyle her iki ülkede yerinden olan ailelerin evlerine dönebilmeleri ve barış ve güvenlik içinde yaşayabilmeleri için İsrail'in kuzeyindeki gerginliği azaltmak için Tel Aviv ve Beyrut yönetimleriyle yakın şekilde çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

" Gazze'de her geçen gün daha fazla insan öldürülüyor"

İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmelerde Gazze Şeridi'ndeki sivillerin devam eden acılarını gidermek, korunmalarını sağlamak ve insani yardımların azami derecede çıkarılması gibi konuları da ele aldıklarını kaydeden Blinken, "Yaklaşık 2 milyon kişi evlerinden oldu. Yüz binlerce kişi şiddetli açlık yaşıyor. Çoğu sevdiği birini kaybetti ve her geçen gün daha fazla insan öldürülüyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ekiplerinin Gazze'deki sivillerin durumunu ve evlerine dönebilmeleri için yapılması gerekenleri değerlendirmek üzere Gazze'nin kuzeyinde göreve başladığını kaydederek, "Ancak bugün Başbakan (Binyamin Netanyahu) ve diğer İsrailli yetkililere de ifade ettiğim üzere, askeri operasyonlarının her gün masum siviller üzerinde yarattığı tahribat tartışmalarımızda çok önemli bir seviyede kalmaya devam etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Blinken, Tel Aviv yönetimiyle yaptığı görüşmelerde İsrail'in Gazze'ye daha fazla yardım ulaşmasını sağlamak için atması gereken bazı temel adımların altını çizdiğini söyleyerek, "İsrail Erez'i (Beyt Hanun Sınır Kapısı) açmalı ki yardımlar, yüz binlerce insanın korkunç koşullar altında yaşam mücadelesi verdiği Gazze'nin kuzeyine akabilsin." diye konuştu.

"İsrail'i sivillere yardım için daha fazlasını yapmaya çağırıyoruz"

İsrail'in Gazze'ye hayat kurtaran yardımın ulaştırılmasının herhangi bir nedenle hiç kimse tarafından engellenmemesini sağlaması gerektiğini vurgulayan Blinken, "İsrail'i sivillere yardım için daha fazlasını yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Bakan Blinken, ABD'nin "İsrail'in 7 Ekim'in bir daha yaşanmamasını sağlama hakkını desteklemek için" diğer ülkelerden daha fazlasını yaptığını belirterek, "İsrailliler 7 Ekim'de en korkunç şekilde insanlıktan çıkarıldı. O günden bu yana rehineler her gün insanlıktan çıkarıldı. Ancak bu, başkalarını insanlıktan çıkarma izni olamaz. Gazze'deki halkın ezici çoğunluğunun 7 Ekim saldırılarıyla hiçbir ilgisi yoktu." ifadelerini kullandı.

Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Filistin yönetiminin kendisini reforme etme ve yeniden canlandırma yönündeki adımların gerekliliğini yeniden teyit ettiklerini belirtti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Blinken, İsrail'in, sivillerin korunması ve çatışma sırasında ihtiyaç duydukları yardımı almalarını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapma sorumluluğuna sahip olduğunu söyledi.

"UNRWA'nın yaptığı işlerin korunması gerekiyor"

İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatma sinyallilerine ilişkin Blinken, "İsrail'in üstleneceği her türlü askeri harekatta sivillerin öncelikli olarak göz önünde bulundurulması gerekmektedir. ve yine bunu yapmanın bazı yollarını önerdim. Bu durum özellikle de çoğu Gazze'nin diğer bölgelerinde yerinden edilmiş 1,2 ila 1,4 milyon insanın yaşadığı Refah için de geçerli." cevabını verdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) bazı çalışanlarına ilişkin iddiaların kapsamlı bir şekilde soruşturulmasının gerektiğini söyleyen Blinken, "(UNRWA) Yaptığı işlerin korunması gerektiğini biliyoruz, çünkü pek çok hayat buna bağlı." dedi.

Suudi Arabistan'dan "İsrail ile normalleşmeyi sürdürmek için Gazze'de sükunet" vurgusu

Antony Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bu hafta başında yaptığı bir toplantıda kendisine İsrail ile "normalleşmeyi sürdürme arzusunu ve kararlılığını" yinelediğini belirterek, "Ancak bunu yapabilmek için iki şeyin olması gerektiğini de yineledi: Birincisi, Gazze'de sükunet olması gerekiyor, ikincisi de Filistin devletine giden açık ve güvenilir bir yol olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde rol oynaması ABD açısından herhangi bir şekilde kabul edilebilir mi?" sorusuna Blinken, "hayır" yanıtını verdi.