ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'den somut adımlar bekliyor - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'den somut adımlar bekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'de sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak için somut adımlar atması gerektiğini belirterek, aksi takdirde politikalarında değişiklik yapacaklarını uyardı. Blinken, uluslararası yardım kuruluşu WCK'nın çalışanlarının öldürülmesini de kınadı ve insani yardım çalışanlarını kahraman olarak nitelendirdi. Gazze'de acilen ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayan Blinken, İsrail'den sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak için somut, detaylı ve ölçülebilir adımlar atmasını beklediklerini söyledi.

04.04.2024 23:57
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in acilen Gazze'de sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak için "somut, detaylı ve ölçülebilir" adımlar açıklamasını beklediklerini belirterek, "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak." uyarısında bulundu.

Blinken, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin haberleri dehşetle karşıladığını ve şiddetle kınadığını belirten Blinken, insani yardım çalışanlarını "kahraman" olarak nitelendirdi.

Blinken, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması gerektiğini belirterek, bunun hem esirlerin serbest bırakılması, hem sivillerin korunması, hem de insani yardımı artırmak için önem taşıdığını dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Bliken, "İsrail'den beklentimiz acilen siviller ve insani yardım çalışanlarını korumak için somut, detaylı ve ölçülebilir adımlar açıklaması." dedi.

Blinken, "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak." uyarısını yaptı.

WCK çalışanlarına yönelik saldırının ilk olmadığını ancak sonuncu olması gerektiğini ifade eden Blinken, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de görev yapan insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'den somut adımlar bekliyor - Son Dakika

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