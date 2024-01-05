ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsveç, Yeni Zelanda ve Fransa mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefonda konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın İsveçli, Fransız ve Yeni Zelandalı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Blinken, Billström ile telefon konuşmasında, ABD-İsveç Savunma İşbirliği Anlaşması'ndan memnun olduğunu belirterek İsveç'in NATO'ya katılımının tüm müttefiklere fayda sağlayacağını dile getirdi.

Yeni Zelandalı mevkidaşı Peters ile yaptığı telefon görüşmesinde de iki ülke arasındaki ilişkin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Blinken, görevini yeni üstlenen Peters'ı tebrik etti.

Blinken, Colonna ile yaptığı görüşmede, Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunarak Gazze'deki çatışmaların yayılmasının önüne geçilmesine ilişkin adımlar atılması gerektiğine dikkati çekti.

İkili, Batı Şeria'daki gerilimin azaltılması ve Lübnan ile İran'daki olayların da daha fazla tırmanmaması için bu konuya yönelik tedbirlerin alınmasının önemini yineledi.