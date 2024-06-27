ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini destekliyor - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine yönelik görüşlerini içeren bir mektup gönderdi. Mektupta, Türkiye'nin başlangıçta iadesini talep ettiği suçların ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin sunduğu yeni bilgilerde, suçlamaların yanı sıra delillerin yok edilmesi, gizlenmesi veya değiştirilmesi gibi suçların da işlendiği tespit edildi. Eylem Tok'un duruşması ise 1 Temmuz'a ertelendi.

27.06.2024 21:39
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NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine yönelik görüşlerini ortaya koydu.

Başsavcılığa gönderilen Tam Henen imzalı mektupta, "Türkiye hükümetinden gayriresmi alınan yeni bilgilere dayanarak" Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtildi.

Mektupta, "(ABD) Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin başlangıçta iadesini talep ettiği Eylem Tok'a ilişkin her iki suçun da ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını belirlediğini unutmayın." ifadesi yer aldı.

Tok'un başlangıçta, "yalnızca bir suçluyu koruma suçlamasının değerlendirilmesi üzerine" mahkemeye gönderilmesi gerektiğinin düşünüldüğü ancak Türkiye'nin sunduğu yeni bilgilerde, "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçların da işlendiğinin anlaşıldığı aktarılan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, Türkiye yeni bilgileri anlaşmanın gerektirdiği şekilde diplomatik kanaldan, resmi olarak Bakanlığa (ABD Dışişlerine) sunduğunda yeni bir beyanname imzalanmasını bekliyorum ve Bakanlığın anlaşma kapsamında Türkiye'nin orijinal talebindeki her iki suçun da iade edilebilir suçlar olduğuna inandığımı açıkça belirtiyorum."

Boston kentindeki mahkemeye çıkması beklenen Tok'un duruşmasının ikinci defa ertelenerek 1 Temmuz'a kaydırıldığı öğrenilmişti.

Eyüpsultan'daki kaza

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini destekliyor - Son Dakika

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