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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışının uygun olduğunu Kongre'ye bildirdi - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışının uygun olduğunu Kongre'ye bildirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışının uygun olduğuna ilişkin resmi bildirimini Kongre'ye gönderdi. Bu bildirim, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamak için ABD'den F-16 savaş uçakları alabileceği anlamına geliyor. Ancak, Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilim ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması nedeniyle bu satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye\'ye F-16 satışının uygun olduğunu Kongre\'ye bildirdi
27.01.2024 - 04:45,
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışının uygun olduğuna ilişkin resmi bildirimini Kongre'ye gönderdi.

Kaynak: AA
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