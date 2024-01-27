ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışının uygun olduğunu Kongre'ye bildirdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışının uygun olduğuna ilişkin resmi bildirimini Kongre'ye gönderdi. Bu bildirim, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamak için ABD'den F-16 savaş uçakları alabileceği anlamına geliyor. Ancak, Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilim ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması nedeniyle bu satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Kaynak: AA