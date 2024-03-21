ABD Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Yaptırım Uygulanmadı

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NEW ABD Dışişleri Bakanlığının "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" biriminde genel müdür olarak çalıştığı görevinden Ekim 2023'te istifa eden Josh Paul, İsrail güvenlik güçlerine, işledikleri savaş suçlarından dolayı "hiç bir zaman yaptırım uygulanmadığını" söyledi.

Rutgers Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen seminerde konuşan Paul, ABD güvenlik ve savunma politikasının, ülkenin yurt dışındaki çıkarlarını ve ülke içinde en temel değerlerine verdiği zararı anlattı.

"ABD'nin İsrail'e Yönelik Savunma Politikasının Kökenleri ve Sonuçları" başlıklı seminerde Paul, "ABD, İsrail güvenlik güçlerinin komutasındaki hiçbir birime, insan hakları ihlallerinin yaygınlaştırdığına dair inandırıcı bir geçmişe sahip olmalarına rağmen hiçbir zaman yaptırım uygulamadı." dedi.

İsrail'e yapılan dış yardımlarının ABD'de hukukun üstünlüğü ilkesine verdiği zarara değinen Paul, "Yönetimi, uluslararası düzeyde tanınan insan haklarına sürekli ağır ihlallerde bulunan bir ülkeye güvenlik yardımı sağlayamayız." ifadesini kullandı.

Josh Paul, "İsrail'e silah sağlamaya devam etmek için pek çok yasayı ve bu ülkedeki hukukun üstünlüğünü altüst ederek sadece kendi hukuki süreçlerimize zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda uluslararası hukuk sistemine de büyük zarar veriyoruz." diye konuştu.

"Bireylerin sorumlu tutulabileceği Uluslararası Ceza Mahkemesinin yanı sıra Uluslararası Adalet Divanını da baltalamak için çalışıyoruz." diyen Paul, ABD'nin "savaş suçlarını kolaylaştırmak için küresel hukukun üstünlüğünü tamamen reddettiğini" kaydetti.

Tarihteki ABD-İsrail ilişki düzeyindeki değişen dengeye işaret etti.

ABD'nin İsrail ile ilişki düzeyinin tarihte daha farklı olduğuna işaret eden Josh Paul, İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında (1982) ABD Başkanı olan Ronald Reagan'ın, Tel Aviv yönetimini sert şekilde uyardığı ve Lübnan'ı bombalamaya son vermelerini istediğini hatırlattı.

Paul, Reagan'ın, İsrail'in bunu yapmaması durumunda, "ABD'nin, İsrail ile ilişkilerini temelden yeniden gözden geçireceğini" muhataplarına aktardığını ve netice aldığını belirterek ABD Başkanı Joe Biden'ın, yaklaşık 6 aydır benzer bir çağrı yapamadığına dikkati çekti.

Paul, "İsrail'in yaptığının, onu ülke üzerinde daha fazla güvenli kılacağını düşünmüyorum. Bu, onu izole edecek, İsrail'le sıcak bir barış istemeyecek nesiller yaratacak." dedi.

Mevcut durumun, ABD'nin uluslararası duruşunu zedelediğini söyleyen Paul, aynı zamanda ülkenin bölgesel ilişkilerine ve küresel güvenirliliğine de zarar verdiğini ifade etti.

Paul, ABD Kongresi'nde İsrail yanlısı lobilerin gücüne atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"ABD hükümetinde üst düzey bir yetkiliyseniz, Senato'da onaylanmak istiyorsanız, siyasi olarak atanmak istiyorsanız, İsrail'i eleştiren bir şey söyleyemezsiniz çünkü bu onaylanmanızı etkileyecektir."

Son dönem, başkentte bu konuda birçok Kongre üyesiyle görüştüğünü aktaran Paul, bu kişilerin, "İsrail'e gönderilen silahların savaş suçları işlemek için kullanıldığına inandığını ancak seçim döneminde bağışçılarını kaybetmemek için bu konuyu seslendirme taraftarı olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Josh Paul

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" biriminde genel müdür olarak çalışan Josh Paul, Ekim 2023'te profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn'de yayımladığı mektupta, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferinin, sınırlarını aştığını" belirterek istifasını duyurmuştu.

Paul, istifasının ardından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz desteği yüksek sesle eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Daha önce hem Irak'ta hem de Batı Şeria'da bir güvenlik merkezi reformu üzerinde çalışan Paul, Savunma Bakanlığı Ofisinde de stratejik görevler üstlenmişti.