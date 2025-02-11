ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi - Son Dakika
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ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'nin Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazadan sonra annesi Eylem Tok tarafından kaçırılan Timur Cihantimur ve Eylem Tok'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdiğini açıkladı.

11.02.2025 22:36  Güncelleme: 22:46
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok tarafından yurtdışına kaçırılan Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok'un ABD tarafından Türkiye'ye iade edileceğini açıkladı.

Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'a ilişkin yaşanan bir gelişmeyi duyurdu.

ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye kararı verdi

İADELERİNE KARAR VERİLDİ

Massachusetts Bölge Mahkemesi'nin Tok ve Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiğini duyuran Tunç, "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir" dedi.

Tunç ayrıca, Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye kararı verdi

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.

ABD, Eylem Tok\'u ve oğlu Timur Cihantimur\'u Türkiye\'ye iade etmeye karar verdi

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Son Dakika Güncel ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • atakan şimşek:
    hesap vakti gel bakalım şımarık çocuk 170 5 Yanıtla
  • Şehmus Aydın:
    hele şükür hele şükür 130 3 Yanıtla
  • crt1969fb:
    güzel haber 118 3 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Şimdi oturdun şapa 109 5 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Burada serbest kalacak diye iade ediliyor. Bosa alkış yapmayın 86 27 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gelsin Bakalım Burada Yaşatmazlar 64 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yer yok kalmadı nereye atacaz. 56 8 Yanıtla
  • sondakika.2709:
    harikaa vatanınıza hoş geldiniz güzel çocuklarım. şimdi görelim sizi 49 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geleceği Varsa Göreceğide Var Kaçmak Neymiş efendim 38 4 Yanıtla
  • Android Adana:
    Vermezler Agaa, Bize Sığınan Olsaydı İlk Hafta İade Edilirdi Bizimkiler. 26 14 Yanıtla
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