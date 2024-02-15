ABD, Haşdi Şabi komutanına modifiye edilmiş Hellfire R9X füzesiyle saldırdı

The Wall Street Journal (WSJ) Gazetesi, "ABD'nin, Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'ye yönelik saldırısında, modifiye edilmiş Hellfire (Cehennem Ateşi) R9X füzesini kullandığını" iddia eti.
WSJ'nin haberinde, ABD'li yetkililerin, Irak, Suriye ve Ürdün'deki ABD askerlerine yönelik saldırılardaki rolleri nedeniyle es-Saadi'nin hedef alındığını belirttiği aktarıldı.
Haberde, es-Saadi'ye yapılan saldırıda yanan ama büyük ölçüde sağlam kalan bir aracın kalıntılarının, Hellfire R9X füzesinin kullanıldığı diğer saldırıları anımsattığı ifade edildi.
ABD'li yetkililer ise söz konusu saldırıda, Hellfire R9X füzesinin kullanılıp kullanılmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı.
Öte yandan ABD güçlerinin, bu füzeyi kaç kez kullandığı bilinmezken; bazı askeri uzmanlar, saldırı alanındaki kişilerin zarar görmediği gerekçesiyle es-Saadi'ye yönelik saldırının da Hellfire R9X ile gerçekleştirildiği üzerinde duruyor.
ABD, bu silahı Temmuz 2022'de El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'nin öldürülmesi ve Ağustos 2021'de Kabil'de 13 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olarak Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir saldırıda kullanmıştı.
Irak'taki ABD askeri varlığı tartışılıyor
Irak Başbakanı Muhammed el-Sudani ise bugün yaptığı açıklamada, es-Saadi'ye yönelik saldırının, Bağdat'ı ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun ülkedeki misyonunu sona erdirmeye itebileceğini belirtti.
Iraklı yetkililer, saldırıda en az 2 kişinin daha öldüğünü söylerken, Pentagon sadece es-Saadi'nin öldüğünü iddia etmişti.
Irak'ta, ABD ve İran destekli milisler arasında aylardır tırmanan çatışmalar, Irak halkı ve İran'a yakın siyasi grupların, el-Sudani'ye, ABD'nin ülkeden çıkışını hızlandırması yönündeki baskısını artırdı.
İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Irak, Suriye ve Ürdün'de ABD askerlerine yönelik en az 170 saldırı gerçekleşti.
Hellfire R9X füzesi
ABD'li yetkililer, Pentagon ve CIA tarafından terörist liderleri öldürmek üzere tasarlanmış R9X'in sivil kayıplara yol açma olasılığının hayli düşük olduğunu ileri sürüyor.
6 bıçaklı "Ninja füzesi" olarak da bilinen Hellfire R9X füzesi, 100 kilodan fazla ağırlığıyla hedefini yakınlardaki kişilere ve mülklere zarar vermeden öldürmek üzere tasarlanmış ve patlayıcı yerine çarpma anında açılan teleskopik kılıçların kullanıldığı bir füze olarak tanımlanıyor.
Üretimi ilk kez 1985'te gerçekleştirilen Hellfire'ın, modifiye edilmiş hali ilk olarak 2017'de kullanıldı.
NATO ülkelerinin envanterinde de bulunan füzenin etkili menzilinin 500 metre ile 8 bin metre arasında olduğu ifade ediliyor.
Son Dakika › Güncel › ABD, Haşdi Şabi komutanına modifiye edilmiş Hellfire R9X füzesiyle saldırdı - Son Dakika
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