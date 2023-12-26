 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, Irak'taki askeri üssüne saldırı düzenleyen Kataib Hizbullah'ın tesislerini hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Irak'taki askeri üssüne saldırı düzenleyen Kataib Hizbullah'ın tesislerini hedef aldı

Beyaz Saray, Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştiren Kataib Hizbullah örgütüne ait 3 tesisin hedef alındığını duyurdu.

ABD, Irak\'taki askeri üssüne saldırı düzenleyen Kataib Hizbullah\'ın tesislerini hedef aldı
26.12.2023 - 08:06,
Abone Ol

Beyaz Saray, Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştiren Kataib Hizbullah örgütüne ait 3 tesisin hedef alındığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde İran yanlısı Kataib Hizbullah örgütünün Irak'taki Amerikan üssüne düzenlediği İHA saldırısında 3 ABD askerinin yaralandığı kaydedildi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili bilgilendirilen ABD Başkanı Joe Biden'ın 'mütekabil' saldırı emri verdiği ve ardından ABD ordusunun Irak'ta Kataib Hizbullah örgütüne ait 3 tesise saldırı düzenlediği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Irak'ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen "Irak İslami Direniş" adlı oluşum, daha önce yaptığı yazılı açıklamalarda, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Havalimanı ve Erbil Havalimanı'ndaki koalisyon üssünün yanı sıra Suriye'nin kuzeyindeki Tel el-Beyder ile Suriye'nin güneyinde yer alan Et-Tenef Üssü'ne de saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Irak'taki askeri üssüne saldırı düzenleyen Kataib Hizbullah'ın tesislerini hedef aldı - Son Dakika


01:07
Aralarında çocuk ve yaşlılar da var! İsrail askerleri, Gazzelileri stadyumda yarı çıplak teşhir etti Aralarında çocuk ve yaşlılar da var! İsrail askerleri, Gazzelileri stadyumda yarı çıplak teşhir etti
00:48
510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:16
TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
00:03
İngiltere'nin Esequibo bölgesine savaş gemisi yollayacağını açıklaması Venezuela'yı alarma geçirdi İngiltere'nin Esequibo bölgesine savaş gemisi yollayacağını açıklaması Venezuela'yı alarma geçirdi
23:45
Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25
Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor

Son Dakika
01:07 Aralarında çocuk ve yaşlılar da var! İsrail askerleri, Gazzelileri stadyumda yarı çıplak teşhir etti
00:48 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:16 TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
00:03 İngiltere'nin Esequibo bölgesine savaş gemisi yollayacağını açıklaması Venezuela'yı alarma geçirdi
23:45 Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25 Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 08:10:38. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Irak'taki askeri üssüne saldırı düzenleyen Kataib Hizbullah'ın tesislerini hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement