ABD, İran\'a Yeni Saldırılar Düzenliyor

WASHINGTON, 18 Temmuz (Xinhua) -- ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), cuma günü Doğu Saati ile 15.00'te İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını ve bunun üst üste düzenlenen yedinci gece saldırısı olduğunu duyurdu.

CENTCOM, bu saldırıların İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığını bildirdi.

Komutanlık daha önce yaptığı açıklamada, perşembe gecesi geç saatlerde savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemileriyle düzenlenen hassas saldırılarda kıyı gözetleme, hava savunma, askeri lojistik ve deniz altyapılarını içeren onlarca İran askeri hedefinin vurulduğunu açıklamıştı.

Hedef alınan noktalar arasında, İran'ın Umman Körfezi kıyı şeridindeki deniz gözetleme ağının parçası olan Chah Bahar Shahid Kalantari Limanı'ndaki bir gözetleme kulesinin de bulunduğu belirtildi.

CENTCOM'a göre, İran Devrim Muhafızları bu kuleyi, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri takip etmek ve hedef almak amacıyla kullanıyordu.