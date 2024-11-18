ABD, İsrail'den Filistinli Siviller İçin Acil Adım Bekliyor

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NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ABD'nin, İsrail'in Filistinli sivillerin durumunu iyileştirmek için taleplerde bulunduğunu anımsatarak, bu bağlamda İsrail'in attığı adımları yakından takip ettiklerini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkanlığında üst düzey katılımla "Orta Doğu" konulu oturum düzenlendi.

Burada konuşan Greenfield, "Lafı hiç gevelemeyeceğim, Orta Doğu'daki duruma acilen diplomatik bir çözüm bulunmalı." dedi.

Bir yılı aşkın süredir, İsrail ve Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sivillerin korkunç acılara maruz kaldığını kaydeden Greenfield, "İran ve vekillerinin benzeri görülmemiş saldırılar ve kargaşaya" neden olduğunu söyledi.

Greenfield, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail'in, belirlediği hedefi gerçekleştirdiğini ve Hamas'ın askeri organizasyonunu çökertip, 7 Ekim'deki saldırılardan sorumlu olan Hamas liderlerini "ortadan kaldırdığını" kaydettiğini anımsattı.

Hamas'ın iktidara geri dönmesinin engellenmesi gerektiğinin altını çizen Greenfield, Hamas'ın ateşkes önerilerini reddettiğini iddia etti.

"İsrail acil adım atmalı"

Linda Thomas Greenfield, İsrail'in ise Gazze'deki felaket boyutuna ulaşmış insani durumu iyileştirmek için acil adım atması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin, İsrail'in Filistinli sivillerin durumunu iyileştirmek için neler yapması gerektiğine dair net bir açıklama yaptığını anımsatan Greenfield, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda İsrail'in eylemlerini yakından takip ediyoruz ve liderleriyle her gün temas halindeyiz. Bazı ilerlemeler kaydedildi. İsrail, belirttiğimiz 15 adımın 12'sini şu anda uygulamaya koyuyor. Yine de tüm adımların tam olarak uygulanması ve sürdürülmesi gerektiğini görmemiz gerekiyor ve sahada insani durumu iyileştirme noktasında somut gelişmeler görmeliyiz."

İsrail'in, ticari kamyonların Gazze'ye girmesine de izin vermesi gerektiğine dikkati çeken Greenfield, bunun açlık krizinin önlenmesi için de çok önemli olduğunu dile getirdi.

Greenfield ayrıca Gazze'ye ulaşan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için İsrail'in sürekli artan kanunsuzlukla mücadele etmesi gerektiğini de kaydetti.

Çatışmalara "ara talep etti"

"Gazze'nin geniş alanlarında gerçek ve uzun süreli bir şekilde çatışmalara ara verilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulunan Greenfield, bunun yardım dağıtımını kolaylaştıracağını aktardı.

Linda Thomas Greenfield, "Bu çatışma, İran tarafından kışkırtıldı ve istismar edildi, İran bölgesel vekillerine ve partnerlerine destek vererek, milyonlarca masum İsrailli, Filistinli ve Lübnanlı sivili riske soktu." dedi.

ABD'nin İsrail'in "yanında durmaya devam edeceğini" ve İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı İsrail'i savunmaya devam edeceğini kaydeden Greenfield, "Bu Konseyin üyeleri, İran ve vekillerinin saygı göstermeyeceği koşulsuz ateşkes için çağrı yapmak yerine çatışmanın kalıcı bir şekilde sonlandırılmasını sağlamak için diplomatik çabaları desteklemelidir." görüşünü paylaştı.

Diğer taraftan İsrail için sadece ABD'nin askeri desteğinin yeterli olmayacağını kaydeden Greenfield, "Batı Şeria'nın ilhakı veya Gazze'de İsrail yerleşimlerinin inşa edilmesi gibi öneriler çözüm sağlamayacaktır. Eğer hayata geçirilirse, bunlar daha fazla istikrarsızlık tohumlarını ekecek ve İsrail'in bölgeye tam entegrasyonuna yeni engeller yaratacaktır." ifadesini kullandı.

Greenfield, ABD'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğini, diplomasinin bu bağlamda önemli bir yol haritası teşkil ettiğini vurguladı.