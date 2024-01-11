 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, İsrail'e UAD'deki 'soykırım' davasında destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, İsrail'e UAD'deki 'soykırım' davasında destek verdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) 'soykırım' suçlamasıyla yargılanan İsrail'e ABD olarak destek verdiklerini söyledi ve bu ülkenin Gazze'de 'soykırım' yapmadığını savundu. ABD, Hamas saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına koşulsuz destek verdi ve UAD'deki 'soykırım' davasında da Tel Aviv'in yanında durduğunu açıkladı. Kirby, İsrail aleyhindeki 'soykırım' suçlamalarının temelsiz olduğunu düşündüklerini ve bu suçlamanın çok ağır bir eylem olduğunu belirtti. İsrail'in Gazze'deki operasyonları sırasında sivillere zarar vermeme veya sivil kayıplarını azaltma konusunda daha hassas olması gerektiğini belirten Kirby, buna karşın Gazze'de bir 'soykırım' olduğuna inanmadıklarını vurguladı. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı 'soykırım davası' ise devam ediyor.

ABD, İsrail\'e UAD\'deki \'soykırım\' davasında destek verdi
11.01.2024 - 23:47,
Abone Ol

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "soykırım" suçlamasıyla yargılanan İsrail'e ABD olarak destek verdiklerini söyledi ve bu ülkenin Gazze'de "soykırım" yapmadığını savundu.

7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına koşulsuz destek veren ABD, UAD'deki "soykırım" davasında da Tel Aviv'in yanında durduğunu açıkladı.

Günlük basın brifinginde konuyu değerlendiren Kirby, İsrail aleyhindeki "soykırım" suçlamalarının temelsiz olduğunu düşündüklerini ve bu suçlamanın çok ağır bir eylem olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları sırasında sivillere zarar vermeme veya sivil kayıplarını azaltma konusunda daha hassas olması gerektiğini birçok kez dile getirdiklerini belirten Kirby, buna karşın Gazze'de bir "soykırım" olduğuna inanmadıklarını vurguladı.

UAD yargıcının İsrail'in Gazze'deki operasyonunu durdurması gerektiği yönündeki açıklamasına atıf yaparak "ABD bu talebe uymuyor, bu durumda yönetiminiz UAD kararlarını ihlal mi ediyor?" sorusunu yanıtlayan Kirby, ABD'nin herhangi bir uluslararası hukuk ilkesini ihlal etmediğini savundu.

Kirby, İsrail'in mahkemeden ceza alması halinde ABD'nin buna uygun hareket edip etmeyeceği konusunda ise henüz gerçekleşmemiş bir duruma ilişkin yorum yapmayacağını söyledi.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken, duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'e UAD'deki 'soykırım' davasında destek verdi - Son Dakika


00:36
Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı:
00:19
ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı
23:55
Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi
23:42
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
23:11
New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09
Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:57
Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı
22:29
Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler

Son Dakika
00:36 Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı:
00:19 ABD ve İngiltere'den Yemen'e ortak hava harekatı hazırlığı
23:55 Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi
23:42 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
23:11 New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09 Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:57 Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı
22:29 Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 01:06:54. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, İsrail'e UAD'deki 'soykırım' davasında destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement