ABD, İsrail'in Refah'a kara operasyonuna destek vermemesini sorguluyor

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İsrail'in Refah'a kara operasyonu düzenlemesine destek vermeyen ve gelecek hafta bir İsrail heyetini "Refah'la ilgili alternatif planlar" üzerinde görüşmeler için Washington'da ağırlamaya hazırlanan ABD yönetimi, "İsrail üzerinde bir etkisi varsa bunu neden daha önce kullanmadığı" konusunda sorgulanıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Gazze ve Refah'taki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Refah'a yönelik bir kara operasyonuna girişmesini istemediklerini vurgulayan Kirby, bölgede bulunan 1,5 milyona yakın sivilin zarar görmeyeceği planlamanın yapılması gerektiğini kaydetti.

Kirby, ABD'nin Irak ve Afganistan'da şehir savaşları konusunda tecrübeli olduğunu, gelecek hafta Washington'da ağırlayacakları İsrail heyetiyle bu konuları da görüşeceklerini söyledi.

ABD'nin İsrail üzerinde "etkinliği" tartışma konusu oldu

ABD'li danışman, "Eğer ABD şimdi Refah'a askeri operasyon konusunda İsrail'e ne yapıp yapmaması gerektiğini söylemeye istekliyse neden bunu daha önce Gazze'de yapmadı?" şeklindeki bir soruya yanıt verirken zorlandı.

İsrail'in bağımsız bir devlet olarak kendi ordusunun plan ve uygulamalarını kendisinin icra ettiğini, ABD'nin İsrail'e bir şey dikte edemeyeceğini savunan Kirby, "Onlarla kendi aldığımız dersleri ve perspektifimizi paylaşacağız. Refah'ta Hamas tehdidini kapsamlı bir kara operasyonu düzenlemeden nasıl bertaraf edebileceklerine ilişkin bazı alternatifleri paylaşacağız." dedi.

Kirby, "İsrail'in dostu ve müttefiki olarak, daha önce olduğu gibi kendi kararlarını aldıklarından emin olmak istiyoruz. Bu süreçte Irak ve Afganistan gibi yerlerdeki bu tür meskun mahal savaşlarından öğrendiğimiz dersleri kendilerine tam olarak aktarmak da istiyoruz. Bizim tavsiyemizi dinlemek zorundalar mı? Hayır. Ancak daha önce onların bir kısmını aldıklarını gördük." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hem ABD Başkanı Joe Biden hem de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmelerinden sonra Refah'a yine de kara operasyonu düzenleyecekleri yönündeki açıklamaları sorulan Kirby, "Netanyahu'yu halen ikna edip edemeyecekleri" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Kirby, Refah konusunda halen vakit olduğunu ve Washington'daki görüşmelerde "sivillere zarar vermeden alternatif bir yol" bulunabileceğine inandığını kaydetti.

Netanyahu'nun her halükarda Refah'a saldırı düzenlemesi halinde ABD'nin silah yardımını durdurmayı düşünüp düşünmeyeceği konusunda yorum yapmayan Kirby, İsrail tarafından halen güvenilir ve uygulanabilir bir Refah planı görmediklerini de sözlerine ekledi.

BMGK'daki Gazze ateşkes önerisi

Kirby ayrıca, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) sunduğu ve Rusya ile Çin'in veto ettiği Gazze'de ateşkes tasarının reddedilmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

Tasarıda, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması karşılığında derhal ateşkes ilan edileceğini, Gazze'ye yoğun şekilde insani yardım ulaştırılacağını ve Hamas'ın ilk kez kınandığını kaydeden Kirby, Rusya ile Çin'in "tasarıyı sırf ABD sundu diye öneriyi veto ettiklerini" savundu.