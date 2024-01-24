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ABD, İsveç'in NATO üyeliğine onay veren oylamayı takdirle karşıladı - Son Dakika
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ABD, İsveç'in NATO üyeliğine onay veren oylamayı takdirle karşıladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveçli mevkidaşı ile görüşerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay veren oylamasını takdirle karşıladıklarını belirtti. Sullivan, İsveç'in bir an önce NATO'ya üye olmasını güçlü şekilde desteklediklerini vurguladı ve Ukrayna'daki savaş bağlamında Kiev'e destek sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin normale dönmesi için ortak adımların atılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi gerektiği konularında da değerlendirmelerde bulundu.

ABD, İsveç\'in NATO üyeliğine onay veren oylamayı takdirle karşıladı
24.01.2024 - 02:37,
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İsveçli mevkidaşı ile İsveç'in NATO üyelik sürecini görüşen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in üyeliğine onay veren oylamasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Sullivan ile İsveçli mevkidaşı Henrik Landerholm, Washington'da bir araya geldi.

ABD'nin İsveç'in bir an önce NATO'ya üye olmasını güçlü şekilde desteklediğini kaydeden Sullivan, TBMM'de İsveç'in üyeliğine onay verilmesini ABD olarak takdirle karşıladıklarını belirtti.

Ukrayna'daki savaş bağlamında iki ülkenin de aynı çizgide durduğunu ve Kiev'e destek sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Sullivan ile Landerholm, Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin normale dönmesi için de gerekli ortak adımların atılması hususunda değerlendirmelerde bulundu.

İki mevkidaş ayrıca, Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilebilmesi gerektiğini, diğer yandan İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkının da olduğunu ifade etti.

Sullivan, önceki açıklamasında, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay veren oylamasını ABD olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA
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